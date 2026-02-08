Clima en Panamá: domingo ventoso y con lluvias aisladas

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 33°C en el Pacífico , mientras que en el Caribe se mantendrán entre 29°C y 31°C .

Panamá/Panamá amanece este domingo 8 de febrero de 2026 bajo un escenario climático marcado por lluvias y vientos moderados, con condiciones variables que acompañarán la jornada tanto en el Caribe como en el Pacífico. Así lo pronostica el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se registrarán lluvias ocasionales hacia el occidente del país, zonas montañosas y el oriente de la comarca Guna Yala. Estas condiciones se mantendrán en horas de la tarde y el resto del día, con episodios lluviosos aislados hacia el occidente, la provincia de Colón y nuevamente el oriente de Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, el día iniciará con lluvias esporádicas en áreas montañosas, mientras que el resto de la región presentará condiciones estables, con cielo parcialmente nublado a despejado. Sin embargo, hacia la tarde, se esperan aguaceros aislados de variada intensidad en la provincia de Darién, la comarca Emberá Wounaan y sectores montañosos. En el resto del país, predominará un ambiente ventoso, sin eventos lluviosos de mayor relevancia.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 33°C en el Pacífico, mientras que en el Caribe se mantendrán entre 29°C y 31°C. En la Cordillera Central, el ambiente será más fresco, con registros de 22°C a 25°C.

En cuanto al viento, se prevén corrientes variables del Norte, Noroeste y Noreste en el Caribe, con velocidades sostenidas de 25 a 40 km/h. En el Pacífico, los vientos también serán variables, del Norte y Noreste, con velocidades de 25 a 35 km/h. No se descartan ráfagas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h, especialmente en la Cordillera Central y zonas marítimas.

Las condiciones marítimas en el litoral del Caribe presentarán olas entre 1.6 y 2.5 metros, con períodos de 7 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan olas de 0.6 a 1.5 metros, con períodos más largos, entre 9 y 14 segundos.

Finalmente, las autoridades advierten que los índices de radiación UV-B se mantendrán de moderados a extremos en todo el país, con valores que oscilan entre 5 y 11+, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.