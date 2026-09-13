Clima en Panamá: Instituto de Meteorología activa nuevo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas

Durante la noche se mantendrán los aguaceros en zonas marino-costeras de Veraguas, Herrera y Los Santos, con algunas incursiones hacia tierra.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este domingo 13 de septiembre se esperan aguaceros en sectores del Caribe y la península de Azuero durante la madrugada y la mañana, mientras que en horas de la tarde se esperan lluvias de variada intensidad en diferentes puntos del país.

En el Caribe, durante la mañana se mantendrán aguaceros sectorizados de moderados a fuertes, con potencial de ráfagas puntuales, principalmente en Colón, que paulatinamente podrían incidir sobre sectores del norte de Veraguas.

A primeras horas de la mañana se esperan lluvias dispersas y ocasionales aguaceros en Bocas del Toro y Ngäbe Buglé, especialmente en costas y zonas marítimas.

Durante la tarde volverán los aguaceros sectorizados de moderados a fuertes en Colón, mientras que en el resto de la vertiente se esperan chubascos aislados y esporádicos.

En horas de la noche se pronostican aguaceros de variada intensidad con actividad eléctrica, especialmente en zonas marítimas y costeras desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas y sobre Colón. En Guna Yala se esperan aguaceros durante las primeras horas del lunes.

En el Pacífico, durante las primeras horas de la mañana se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica en el golfo de Panamá y Darién. En la península de Azuero no se descartan lluvias ligeras y chubascos ocasionales, que podrían intensificarse durante el resto de la mañana, acompañados de actividad eléctrica.

En horas de la tarde se prevén aguaceros entre aislados y dispersos, de moderados a muy fuertes, con actividad eléctrica y posibilidad de ráfagas de viento sobre Darién, las comarcas Emberá, Panamá Este, Centro y Norte, Veraguas centro-sur y Chiriquí. En el resto de la vertiente tampoco se descartan aguaceros ocasionales de variada intensidad.

Durante la noche se mantendrán los aguaceros en zonas marino-costeras de Veraguas, Herrera y Los Santos, con algunas incursiones hacia tierra.

Debido a estas condiciones, se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias hasta el próximo 15 de septiembre. La medida está vigenge para todas las comarcas y provincias del Pacífico y el Caribe.

Las temperaturas mínimas estarán entre 22 °C y 26.5 °C, mientras que sobre las montañas y la cordillera Central se esperan valores de entre 12 °C y 17.5 °C. Las temperaturas máximas oscilarán entre 30.5 °C y 32.5 °C, y en la cordillera Central estarán entre 20 °C y 26 °C.

Sobre gran parte de la vertiente del Caribe se esperan vientos del oeste-noroeste y noreste, con velocidades de hasta 20 km/h, que podrían tornarse variables durante la tarde. En el Pacífico occidental y oriental los vientos serán del sur y sursuroeste, con velocidades de hasta 15 km/h. Durante las tormentas podrían registrarse ráfagas puntuales.

En el litoral Caribe se esperan oleajes de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, con periodos de 8 a 10 segundos, por lo que se recomienda precaución. En el litoral Pacífico se prevén olas de entre 0.6 y 1.2 metros, con periodos de 13 a 19 segundos, en condiciones normales ligeramente altas.

Las mareas altas del Pacífico se registrarán a las 3:14 a.m., con una altura de 15.3 pies, y a las 3:30 p.m., con 16.1 pies.

En cuanto a los índices de radiación UV-B, se prevén niveles máximos de moderados a altos sobre el territorio nacional y de muy altos a extremos en zonas marítimas del Pacífico.