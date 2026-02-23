Clima en Panamá: Lluvias dispersas en el Caribe y aguaceros aislados en el Pacífico para este lunes

Las condiciones marítimas también requieren precaución: en el Caribe se prevén olas de 1.3 a 1.8 metros, mientras que en el Pacífico las alturas estarán entre 0.4 y 1.2 metros.

Panamá/El Instituto de Meteorología de Panamá informó que para este lunes 23 de febrero se esperan lluvias dispersas y continuas en la vertiente del Caribe, con intensidad de moderada a fuerte. La entidad mantiene un aviso de vigilancia por estas condiciones.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se prevé un incremento de la cobertura nubosa en Darién, Panamá, Panamá Oeste y norte de Coclé, acompañado de lluvias intermitentes. En horas de la tarde, se esperan aguaceros dispersos con actividad eléctrica en Darién y Panamá Este, además de lluvias en Panamá Oeste, Coclé y zonas montañosas de Chiriquí. Para la noche, se pronostican lluvias aisladas e intermitentes en Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

Las temperaturas máximas estarán entre 19°C y 22°C en la Cordillera Central, entre 26°C y 27°C en la vertiente del Caribe y entre 28°C y 33°C en la vertiente del Pacífico.

En cuanto al viento, se esperan ráfagas de hasta 65 km/h en la Cordillera Central y provincias centrales, mientras que en otras regiones las velocidades oscilarán entre 20 y 40 km/h.

Las condiciones marítimas también requieren precaución: en el Caribe se prevén olas de 1.3 a 1.8 metros, mientras que en el Pacífico las alturas estarán entre 0.4 y 1.2 metros.

Finalmente, los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de riesgo moderado a muy alto, con valores entre 5 y 10 según la región.