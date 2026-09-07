Clima en Panamá: prevén aguaceros desde primeras horas en varios sectores del país

Para horas de la tarde se anticipan aguaceros aislados y dispersos, de moderados a fuertes, con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento sobre Coclé, el centro de Veraguas, Darién y las comarcas Emberá. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la región metropolitana.

Panamá/Durante este lunes se prevén lluvias y aguaceros de ligeros a fuertes en diferentes puntos del país, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, principalmente durante la madrugada, la mañana y la tarde, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, avanzada la madrugada y durante la mañana, se esperan algunos aguaceros en zonas marítimas, con posibilidad de desplazarse hacia las costas y tierra firme de Guna Yala y Colón. La mayor probabilidad de lluvias se concentra en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Para la tarde se pronostican nublados y episodios de aguaceros de variada intensidad, acompañados de actividad eléctrica, en gran parte de la vertiente. Las precipitaciones podrían ser más frecuentes en Colón, el oeste de Guna Yala y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se esperan aguaceros con actividad eléctrica en el golfo de Panamá, con probabilidad de ingresar a las costas y tierra firme de Darién, sectores del este y centro de Panamá, Panamá Oeste y el área suroriental de la península de Azuero.

También podrían registrarse nublados con lluvias dispersas en las tierras altas de Chiriquí durante la mañana.

Para horas de la tarde se anticipan aguaceros aislados y dispersos, de moderados a fuertes, con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento sobre Coclé, el centro de Veraguas, Darién y las comarcas Emberá. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la región metropolitana.

En el resto de la vertiente del Pacífico podrían presentarse lluvias y chubascos aislados de variada intensidad, que persistirían hasta las primeras horas de la noche. Posteriormente, tanto en el Caribe como en el Pacífico, se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 °C y 24.5 °C, mientras que en las montañas y la cordillera Central estarán entre 11 °C y 16 °C. Las máximas se ubicarán entre 28 °C y 31.5 °C; en la cordillera Central estarán entre 16 °C y 19 °C.

Los vientos procederán del oeste, sur o serán variables, con velocidades de hasta 15 kilómetros por hora. Durante la tarde cambiarán hacia el noroeste y norte en gran parte del país, con velocidades inferiores a 20 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse ráfagas durante las tormentas.

Las condiciones marítimas se mantendrán normales. En el litoral Caribe se esperan olas de entre 0.7 y 1.2 metros, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 0.6 y 1.2 metros.

Los índices máximos de radiación ultravioleta serán de moderados a altos sobre el territorio nacional y de altos a muy altos en las zonas marítimas.