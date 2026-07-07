Clima en Panamá| Pronostican pocas lluvias, pero con calor intenso y altos niveles de radiación UV

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana predominará un ambiente estable que favorecerá el calentamiento diurno.

Panamá/Panamá tendrá hoy martes una jornada con predominio de condiciones secas y estables, acompañadas de temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados Celsius y niveles muy altos a extremos de radiación ultravioleta, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana predominará un ambiente estable que favorecerá el calentamiento diurno. No obstante, a partir del mediodía se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica ocasional sobre el sur de Veraguas, Tierras Altas de Chiriquí, la comarca Emberá-Wounaan, en el área de Sambú, y Panamá Norte. En el resto de la región prevalecerán cielos mayormente despejados.

Para la vertiente del Caribe, el pronóstico indica condiciones relativamente estables durante gran parte del día, con cielos entre despejados y parcialmente nublados. Sin embargo, podrían registrarse chubascos ocasionales desde la Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro, mientras que en horas de la tarde se prevén lluvias de corta duración únicamente en esas dos provincias.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en las zonas montañosas, mientras que en el resto del país se mantendrán entre 18 °C y 22 °C. Durante el día, las máximas alcanzarán entre 24 °C y 35 °C, especialmente en áreas urbanas y sectores de menor altitud.

El informe también advierte sobre índices de radiación UV entre 9 y 11+, clasificados como muy altos a extremos, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y utilizar medidas de protección.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Pacífico mantendrá un oleaje entre 1.20 y 1.60 metros. Aunque las condiciones son consideradas favorables para las actividades marítimas, las autoridades mantienen un llamado de advertencia por la presencia de mar picado en distintos sectores del litoral.

En el Caribe, el estado del mar permanecerá bajo advertencia, con olas de 1.80 a 2.00 metros de altura, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante posibles variaciones provocadas por el viento.

El Instituto de Meteorología e Hidrología exhortó a la población a mantenerse atenta a los pronósticos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).