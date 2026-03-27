Cobro a pasajeros en tránsito en el Aeropuerto de Tocumen podría tener un impacto negativo, según administrador

La iniciativa, impulsada por el diputado Benicio Robinson Hijo, ha generado inquietud en el sector aeronáutico, que advierte posibles efectos negativos sobre la competitividad del país como centro de conexiones aéreas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El administrador del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, expresó su rechazo al proyecto de ley 13, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, que propone aumentar a 10 dólares la tasa que se cobra a los pasajeros en tránsito.

La iniciativa, impulsada por el diputado Benicio Robinson Hijo, ha generado inquietud en el sector aeronáutico, que advierte posibles efectos negativos sobre la competitividad del país como centro de conexiones aéreas.

De acuerdo con el administrador de la terminal portuaria, la medida representaría una desventaja para Panamá, sobre todo en un momento en el que el aeropuerto ejecuta importantes inversiones orientadas a su expansión. Entre estos proyectos se incluyen la rehabilitación de pistas y el aumento en la cantidad de puertas de embarque, con miras a atender el crecimiento proyectado en los próximos años.

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Las estimaciones apuntan a que, para 2030, el aeropuerto podría alcanzar los 30 millones de pasajeros, siempre que se mantengan condiciones favorables para el desarrollo del sector. Sin embargo, el funcionario advirtió que la implementación de una tasa como la planteada podría frenar ese crecimiento.

Actualmente, cerca del 74% de los pasajeros que transitan por Tocumen corresponde a viajeros en conexión, lo que convierte al país en un hub regional. En ese sentido, el administrador señaló que un incremento en los costos podría desincentivar a las aerolíneas, limitando su expansión o incluso motivando la reducción de operaciones.

Asimismo, destacó que en muchos países no se aplican cargos a pasajeros en tránsito, mientras que en Panamá la tasa vigente es de 1.25 dólares. Elevar este monto a 10 dólares, manifestó, resultaría contraproducente para la estrategia de crecimiento del aeropuerto y para la posición del país en el mercado aéreo internacional.

Con información de María de Gracia