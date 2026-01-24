Colombia y Kosovo se suman al Festival Folklórico del Almojabano

El festival ofrecerá una variada agenda de actividades que incluye paseos de carretas, tunas, bailes típicos y una amplia oferta gastronómica, elementos que buscan atraer tanto a residentes como a visitantes.

Festival del Almojabano con queso.
Festival del Almojabano con queso. / TVN

Chiriquí, David/Todo está listo para que la tradición, la música y los sabores típicos se tomen la región con la celebración del Festival Folklórico Internacional del Almojabano 2026, que se desarrollará del 28 de enero al 1 de febrero de 2026.

Durante cinco días, este evento se convertirá en un punto de encuentro cultural que resalta las raíces folklóricas panameñas, a través de la música, las danzas tradicionales y la gastronomía típica, con especial protagonismo del almojábano con queso, uno de los platos más representativos de la región.

La edición 2026 contará con la participación de agrupaciones internacionales de Colombia y Kosovo, países que se suman a esta celebración que, por 13 años consecutivos, ha mantenido viva esta tradición en esta parte del país. En el caso de Kosovo, su representante participará por primera vez en Panamá y ha expresado su entusiasmo por la oportunidad de compartir su cultura con el público panameño.

La programación también estará marcada por la alegría y el colorido que aportan la reina saliente y la reina entrante, quienes prometen contagiar de entusiasmo y diversión a los asistentes durante cada jornada del festival.

Con esta combinación de tradición local y expresiones culturales internacionales, el Festival Folklórico Internacional del Almojabano se perfila como una cita imperdible para quienes buscan vivir de cerca la identidad cultural panameña.

Con información de Iván Saldaña.

