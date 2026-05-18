Colón en el debate iberoamericano: el Cacco como voz cultural regional

El evento producirá el Manifiesto de Bogotá como acuerdo político regional, y dará nacimiento formal a RedArtes, la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural que operará como plataforma permanente de cooperación. El Cacco acompañó todo el proceso que lleva a ese resultado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cuando se discute el futuro de la educación artística y cultural en Iberoamérica, Colón tiene representación en la sala. El Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco) participa en el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz 2026, celebrado en Bogotá del 13 al 15 de mayo, como parte de un encuentro que reúne a gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil de toda la región.

La presencia del Cacco, representado por su director Abel Aronátegui y el coordinador Eivar Pulido, inserta en el Centro un circuito de diálogo que incluye a países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Un espacio donde las políticas culturales se debaten, se validan y se acuerdan a escala regional.

"Lo que más me llevo de este congreso es entender que los desafíos que enfrentamos en Colón son compartidos por muchos países. Y que las soluciones también se pueden construir juntos. La cooperación no es un discurso aquí, es un mecanismo real; por eso creamos la primera Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural" — Abel Aronátegui, director del Cacco.

El Congreso es impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, con el acompañamiento técnico de la OEI y el respaldo de la Unesco. Su agenda abarca cuatro ejes: políticas públicas de educación artística, modelos de operación e infraestructura, formación continua y formación de formadores, y observatorio y gestión del conocimiento.

El evento producirá el Manifiesto de Bogotá como acuerdo político regional, y dará nacimiento formal a RedArtes, la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural que operará como plataforma permanente de cooperación. El Cacco acompañó todo el proceso que lleva a ese resultado.

Desde una provincia históricamente postergada en las agendas nacionales de cultura, el Cacco demuestra en Bogotá que los territorios también pueden ser protagonistas en los grandes debates regionales. Esa es, en sí misma, una declaración de principios.