Desde Colón, juventudes afrodescendientes reclaman más voz en la gobernanza regional

Entre los temas abordados figuraron la representación política, el acceso a oportunidades de desarrollo, el fortalecimiento del liderazgo juvenil, la inclusión en los procesos de gobernanza y la construcción de políticas públicas con enfoque de equidad racial y justicia social.

Colón, Colón/La ampliación de los espacios de participación, representación y liderazgo para las juventudes afrodescendientes emergió como uno de los principales llamados del Congreso Afro-Latino Caribeño de Juventudes 2026, encuentro regional celebrado en el Centro de Arte y Cultura de Colón que reunió a jóvenes líderes, representantes gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe.

Durante las jornadas del primer día de diálogo e intercambio, participantes de diversos países compartieron experiencias, desafíos y propuestas orientadas a fortalecer la presencia de las juventudes afrodescendientes en los procesos de toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y la construcción de agendas de desarrollo más inclusivas.

Las intervenciones coincidieron en que, a pesar de los avances registrados en distintos países, persisten barreras estructurales que limitan la participación efectiva de las poblaciones afrodescendientes en espacios políticos, económicos, educativos y sociales. Frente a esta realidad, los jóvenes destacaron la necesidad de impulsar mecanismos permanentes que garanticen una representación más equitativa y una participación significativa en los asuntos que impactan directamente a sus comunidades.

Entre los temas abordados figuraron la representación política, el acceso a oportunidades de desarrollo, el fortalecimiento del liderazgo juvenil, la inclusión en los procesos de gobernanza y la construcción de políticas públicas con enfoque de equidad racial y justicia social.

Los participantes resaltaron que las juventudes afrodescendientes no solo enfrentan desafíos comunes en toda la región, sino que también lideran iniciativas innovadoras capaces de generar transformaciones positivas en sus territorios. En ese sentido, insistieron en la importancia de reconocerlas como aliadas estratégicas en la construcción de sociedades más democráticas, inclusivas y sostenibles.

“Las juventudes afrodescendientes son actores estratégicos en la transformación social de nuestra región. Su inclusión en los procesos de formulación de políticas públicas, liderazgo comunitario y gobernanza fortalece la legitimidad de las instituciones y contribuye a la construcción de respuestas más innovadoras, sostenibles y representativas frente a los desafíos contemporáneos”, expresó Abel Aronategui, director del Centro de Arte y Cultura de Colón.

Por su parte, Djibril Diallo, presidente y director ejecutivo de la Red del Renacimiento Africano y la Diáspora, hizo un llamado a erradicar todas las formas de discriminación y violencia que afectan a las mujeres y niñas afrodescendientes. “Vamos a dar tarjeta roja a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas”, manifestó durante su intervención.

El Congreso resaltó la importancia de fortalecer la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales, instituciones y comunidades para garantizar que las voces de las juventudes afrodescendientes sean escuchadas y consideradas en la definición de políticas y estrategias de desarrollo regional.

Desde Colón, las nuevas generaciones enviaron un mensaje contundente a América Latina y el Caribe: la participación juvenil no puede limitarse a la consulta. Debe traducirse en oportunidades reales para influir, decidir y liderar los cambios que demanda la región.

El Congreso Afro-Latino Caribeño de Juventudes 2026 es un espacio de articulación política regional diseñado para fortalecer el liderazgo de las juventudes afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Se desarrolla en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, el 25.º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban y el Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025–2034).

La iniciativa es organizada por el Gobierno de Panamá, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura, el Sistema de las Naciones Unidas, sus agencias, fondos y programas en América Latina y el Caribe, especialmente el Equipo de País de las Naciones Unidas en Panamá, el Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco) y diversos aliados estratégicos.