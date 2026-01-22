Comando Sur dona tanques de agua para enfrentar crisis hídrica en Chitré mientras avanza limpieza de tuberías en Azuero

El próximo lunes 26 de enero iniciará la fase de desinfección de la red de tuberías en Guararé, mientras que el 2 de febrero los trabajos se trasladarán a Chitré, comenzando con el primer macrosector del distrito.

En medio de la crisis por la contaminación del sistema de distribución de agua en Azuero, el Comando Sur de Estados Unidos donó 10 tanques de almacenamiento de agua potable que serán instalados en distintos puntos del distrito de Chitré, como medida de contingencia para garantizar el acceso al líquido a la población.

La donación se realizó a través de la Gobernación de Herrera, con el objetivo de asegurar agua potable y segura, especialmente para niños y familias afectadas por la crisis. Las autoridades destacaron que esta medida busca reducir el riesgo de enfermedades y evitar ausentismo escolar por falta de acceso a agua segura.

Por su parte, el Idaan informó que ya ha instalado más de 45 tanques de abastecimiento de agua potable en distintos puntos de la ciudad de Chitré. Estos depósitos son llenados mediante camiones cisterna que se abastecen de pozos profundos, como parte del plan de contingencia para la población.

Avanza proceso de limpieza de la red de distribución

En tanto, el director general del Idaan, Rutilio Villarreal, indicó que, si el proceso continúa según lo previsto, el 2 de febrero podría concluir la limpieza completa de la red de distribución en las provincias de Herrera y Los Santos.

Las autoridades explicaron que el inicio de los trabajos en Guararé fue reprogramado debido a ajustes técnicos y actividades de aniversario en la localidad, pero aseguraron que el cronograma seguirá avanzando para restablecer el servicio de agua potable en toda la región de Azuero.

Crisis hídrica en Azuero

La contaminación de las tuberías ha provocado una crisis sin precedentes en el suministro de agua potable en Azuero, afectando a miles de residentes y obligando a las autoridades a implementar medidas de emergencia, como distribución de agua por cisternas y colocación de tanques comunitarios.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a utilizar el agua de manera responsable mientras se completan los trabajos de limpieza y desinfección del sistema de distribución.