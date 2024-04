Comisión de Credenciales archiva querellas contra el presidente Cortizo y otros altos funcionarios

Ciudad de Panamá/Durante la sesión parlamentaria de este miércoles 10 de abril, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, archivó unas 7 querellas presentadas en contra del presidente de la República, Laurentino Cortizo y de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, casi todas estaban relacionadas con el contrato minero aprobado y sancionado en octubre de 2023, mismo que generó malestar nacional y que provocó las multitudinarias protestas.

La decisión fue tomada casi de manera unánime, con solo un voto en contra, el del diputado Gabriel Silva, miembro de la bancada independiente, quien consideró que era necesario investigar si hubo o no extralimitación de funciones o abuso de autoridad.

La Comisión de Credenciales, es presidida por el diputado Raúl Pineda e integrada por los diputados Roberto Ábrego, Benicio Robinson, Ricardo Torres, Mayín Correa, Francisco Alemán, Hugo Méndez, Sergio Gálvez y Silva.

Según el diputado Pineda, la razón por la que se decidió archivar las querellas, es porque "no se puede abrir un proceso a un presidente porque se sancionó o vetó una ley", a su juicio, considera que el presidente Cortizo no era la persona indicada para declarar la ley inconstitucional o no.

Explicó que aún les quedan 6 o 7 querellas más por revisar, sin embargo, aclaró que se estarán viendo la próxima semana para "dejar la mesa en blanco antes de salir".

Se conoció que las querellas presentadas fueron por el supuesto abuso de autoridad y extralimitación de funciones, en torno a la aprobación del inconstitucional contrato minero.

En febrero de este año, también se habrían archivado otras denuncias en contra del presidente Cortizo y de altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el magistrado Olmedo Arrocha, Maribel Cornejo, entre otros.

Con información de Luis Jiménez