Comprar vivienda será cada vez ‘más duro’ sin la extensión del interés preferencial

Ciudad de Panamá, Panamá/Duro, preocupante y con la esperanza de que el gobierno se siente en una mesa y vea los efectos que producirá el veto presidencial al proyecto de ley que permitía la extensión del beneficio de intereses preferenciales para viviendas, que venció en diciembre 2022, se encuentra la asesora financiera, Marta Luna.

Según Luna, existe una concepción en mucha gente de que el interés preferencial beneficia solo a la banca, pero también beneficia a todo el sector. La experta tomó como ejemplo su propia experiencia al adquirir gracias al interés preferencial su primera propiedad en 1987.

Yo no calificaba, mis ingresos eran muy tope y la Ley habla de un 30 a 35% máximo de tu ingreso total para vivienda; si en ese momento no hubiese habido interés preferencial yo no hubiese podido adquirir una casa”, dijo.