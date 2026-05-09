Comunidad indostana celebró el Festival de la India en Panamá con desfile y actividades culturales

Provincia de Panamá/La comunidad indostana en Panamá celebró este sábado 9 de mayo el tradicional Festival de la India Panamá, una jornada cultural abierta al público que reunió música, danza, teatro y gastronomía típica en la Cinta Costera.

La actividad fue organizada por la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna y tuvo como principal atractivo un desfile de carrozas inspirado en las tradiciones hindúes.

El evento inició a las 2:00 p.m. con un desfile de carrozas que partió desde el estacionamiento del Hotel Miramar, en la avenida Balboa, y culminó en el Anfiteatro Mirador Pacífico, ubicado en la Cinta Costera.

Posteriormente, desde las 4:30 p.m., se desarrolló una agenda cultural con presentaciones artísticas, música en vivo, danzas tradicionales y obras de teatro, además de la distribución gratuita de comida para los asistentes.

Los organizadores explicaron que el festival busca promover el intercambio cultural y acercar al público panameño a las tradiciones de la India, especialmente a través del Ratha Yatra, una de las celebraciones más representativas del hinduismo y difundida en Panamá por ISKCON.

“Conectar con la divinidad, con el Señor Supremo, ya que mucha gente, en su atareado día a día, no puede visitar el templo. El templo sale a visitar a todos en Panamá y a brindar esa alegría y armonía”, expresó Durmada Damana Das, secretario de la junta directiva de ISKON.

Por su parte, Prasad Swami, Su Santidad Guru de América Latina, dijo que este evento “es una marcha por la paz y el bienestar de la humanidad, donde no solamente nosotros estamos desfilando, sino el propio Señor Supremo, representando el amor que Dios tiene hacia todas las personas, sin importar la religión o raza”.

¿Qué es el Ratha Yatra?

El Ratha Yatra, conocido también como la “procesión de los carros”, es una festividad hindú celebrada durante la temporada de lluvias, entre junio y julio, en honor a Krishna. Su origen se remonta a la ciudad de Puri, en el estado de Orissa, al nordeste de la India, aunque actualmente se realiza en más de cien ciudades alrededor del mundo.

El Ratha Yatra conmemora el viaje de vuelta de Krishna y de sus dos hermanos, Balabhadra y Subhadra, a casa de su madre adoptiva, donde habían pasado su infancia. El sentido de la procesión es que las personas puedan empezar el viaje de retorno a su naturaleza espiritual, más allá de las apariencias temporales del mundo, con la compañía del Señor y en un intercambio de amor y devoción, manifestado por medio de la música, del canto y de la danza.

Con información de de Heidy Leane Morán