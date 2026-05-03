Controlan conato de incendio en sede del Idaan en vía Brasil; bomberos realizan investigación

El Idaan en comunicado señaló que, con la rápida intervención de los bomberos, se evitó que las llamas se propagaran hacia otras oficinas

Ciudad de Panamá/Un conato de incendio se registró en la madrugada de este domingo 3 de mayo en la sede principal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), ubicada en la vía Brasil, en la ciudad de Panamá

El personal del lugar alertó de inmediato al Cuerpo de Bomberos, que al llegar al sitio ubicó el foco del incidente en uno de los pisos del edificio.

El Idaan en comunicado señaló que, con la rápida intervención de los bomberos, se evitó que las llamas se propagaran hacia otras oficinas. La afectación se concentró específicamente en el área de Recursos Humanos y de Asesoría Legal.

Hasta el momento, el personal de los bomberos se mantiene en el lugar realizando las investigaciones de rigor para determinar las causas del incidente. De forma paralela, técnicos de Naturgy se encuentran efectuando las verificaciones necesarias en las instalaciones, indicó el comunicado del Idaan.