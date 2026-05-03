Clima en Panamá: El país en fase de cambio de estación con lluvias y nubosidad

Recuerde que el Imhpa mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 4 de mayo.

Panamá/Panamá registra condiciones atmosféricas propias de la transición entre la temporada seca y la lluviosa, influenciadas por la vaguada monzónica y sistemas de baja presión tanto en el Pacífico como en el mar Caribe.

En ese sentido, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) anunció que el país se mantiene bajo un escenario de inestabilidad que favorecerá la presencia de lluvias ligeras y aguaceros aislados en distintas regiones a lo largo del día.

Atmósfera condicionalmente inestable por la vaguada monzónica sobre el Pacífico, Panamá y la parte norte Caribe de Colombia; los sistemas de bajas presiones, tanto para el Pacífico como en el mar Caribe; por lo cual se esperan condiciones que se consideran propias de la transición entre la temporada seca a la lluviosa”, detalla el comunicado.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados con lluvias ligeras en sectores de Colón, mientras que hacia la tarde y noche se mantendrán episodios nubosos con precipitaciones intermitentes en Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, el reporte indica cielos parcialmente nublados en horas de la mañana con lluvias ligeras en Panamá Oeste, el Golfo de Panamá y el suroeste de la península de Azuero. En la tarde y noche se esperan aguaceros aislados en Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, así como en Darién, Coclé, el sur de Veraguas, Azuero y Tierras Altas de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 y 26 grados Celsius, mientras que las máximas se ubicarán entre los 28 y 32 grados.

En cuanto a los vientos, en el Caribe se esperan flujos del sur sureste en la mañana con velocidades de hasta 5 kilómetros por hora, cambiando a noroeste en la tarde y noche con intensidades entre 7 y 13 kilómetros por hora. En el Pacífico, los vientos se mantendrán del norte en la mañana y cambiarán a dirección este en horas de la tarde y noche.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables en ambas vertientes, con olas de hasta 1.21 metros en el Caribe y de 0.61 metros en el Pacífico.

El informe también advierte sobre índices de radiación ultravioleta entre altos y muy altos durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

Es importante recordar que, el Imhpa mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 4 de mayo. El aviso abarca principalmente las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y la región de Azuero, donde se prevé la generación de aguaceros acompañados de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y horas de la noche.