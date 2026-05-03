Cámara de Comercio advierte sobre los desafíos del mercado y la estabilidad laboral

Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) puso sobre la mesa los avances y desafíos del mercado laboral, destacando un repunte en las contrataciones, pero también la necesidad de generar empleos más estables y sostenibles.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, durante el primer trimestre de 2026 se registraron 84,067 contratos laborales, lo que representa un crecimiento de 25.2% en comparación con el mismo periodo de 2025, reflejando una recuperación del empleo formal y mayor dinamismo económico.

Sin embargo, la estructura de estas contrataciones evidencia retos en materia de estabilidad. Del total, el 55% corresponde a contratos definidos, el 23% a obras determinadas y el 22% a contratos indefinidos, lo que muestra que aún predomina una modalidad laboral que no garantiza sostenibilidad a largo plazo.

Desde el sector empresarial se advierte que el país debe avanzar hacia un modelo que consolide empleos formales y productivos. “El desafío está en consolidar empleos formales, productivos y sostenibles, que den seguridad a los trabajadores, fortalezcan a las empresas y permitan que más panameños salgan de la informalidad”, señala el comunicado firmado por el presidente del gremio, Aurelio Barría.

La Cámara de Comercio plantea que el crecimiento del empleo está directamente ligado al desempeño económico y a la generación de condiciones que impulsen la inversión y la producción. “El empleo formal surge cuando el país genera condiciones para producir, invertir y crecer. Requiere confianza, agilidad institucional, proyectos en ejecución y empresas con capacidad de abrir nuevas plazas”, indica.

En ese contexto, también se pone énfasis en la necesidad de reducir las barreras de acceso al empleo, especialmente para los jóvenes. “La experiencia no debe ser una barrera de entrada, sino parte del proceso de formación”, destaca el documento, al tiempo que plantea la importancia de fortalecer la Ley de Pasantías como herramienta para facilitar la inserción laboral.

El gremio empresarial reiteró su compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan el empleo digno y sostenible. “El trabajador panameño necesita oportunidades reales, y esas oportunidades solo se construyen con acción, responsabilidad y visión de país”, concluye el pronunciamiento.