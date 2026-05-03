Mercados de Mariscos y San Felipe Neri cerrarán este lunes por limpieza y fumigación

La medida aplicará durante todo el día en ambas instalaciones.

Panamá/Los mercados de Mariscos y San Felipe Neri permanecerán cerrados este lunes 4 de mayo como parte de una jornada de limpieza profunda y fumigación, informó la Alcaldía de Panamá.

La medida aplicará durante todo el día en ambas instalaciones, en cumplimiento del calendario mensual de mantenimiento que desarrolla la Dirección de Mercados Municipales para garantizar condiciones sanitarias adecuadas en los centros de expendio de alimentos.

De acuerdo con la entidad, estos trabajos incluyen hidro lavado, desinfección e higienización de las áreas, como parte de las acciones preventivas para el manejo seguro de productos.

El Mercado de Mariscos, ubicado en la avenida Balboa, en Calidonia, retomará su atención al público el martes 5 de mayo en sus horarios habituales, con atención a minoristas desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., mayoristas de 1:00 a.m. a 10:00 a.m. y restaurantes de 10:00 a.m. a 11:30 p.m.

Por su parte, el Mercado San Felipe Neri reanudará operaciones ese mismo día en su horario regular, con atención al público de 5:00 a.m. a 4:00 p.m. en sus secciones de alimentos, mientras que las fondas funcionarán de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.