Consejo de Gabinete: Destinan fondos al Ministerio de Seguridad para fortalecer operación contra la delincuencia

El Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar estas resoluciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó dos resoluciones que aprueban fondos a favor del Ministerio de Seguridad (Minseg) para fortalecer la lucha contra el crimen.

La primera está destinada a la reactivación de la flota vehicular de la Policía Nacional, y la segunda, a la actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del Centro de Operación Nacional CON-C5.

Por medio de la Resolución 71-26, se aprueba al Minseg, para la Policía Nacional, un crédito adicional suplementario por la suma de 11 millones 723 mil 301 dólares.

La segunda Resolución 72-26 aprueba un crédito adicional por la suma de 5 millones 873 mil 71 dólares, con el propósito de incorporar recursos para los proyectos, servicios y adquisiciones propuestos para la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), los cuales tienen como objetivo fortalecer la capacidad operativa, tecnológica y administrativa de la institución.

Ambas resoluciones cuentan con el concepto favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) para la concesión de dichos créditos, y con el informe favorable de viabilidad financiera y conveniencia emitido por la Contraloría General de la República.

De igual forma, el Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar estas resoluciones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación y correspondiente registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.