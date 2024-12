Presupuesto genera altercado entre concejales: 'cuarto de negociación' y supuesto consumo de 'drogas' salen a relucir

Panamá/Sin precisar nombres, la representante de San Francisco, Serena Vamvas, recriminó que, en la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal, dirigida por la presidenta de ese ente, Keira Navarro, "se nos prohibió hacer el equiparamiento” en el tema de las planillas en las diferentes juntas comunales.

La Comisión de Hacienda, aparte de Navarro, quien es edil de El Chorrillo, está conformada por Mario Kennedy (San Felipe), Rody Rodríguez (Parque Lefevre), Pier Janson (Don Bosco), Zaidy Quintero (Las Cumbres) y Euclides Vásquez (24 de Diciembre).

De acuerdo a fuentes de ese ente, ayer lunes, durante la reunión de la Comisión de Hacienda, Vamvas y la presidenta del Consejo tuvieron un fuerte intercambio de palabras, así como con la concejal de San Felipe, situación que no pasó a mayores.

Hoy, Vamvas, quien dijo que está de acuerdo con el presupuesto real que se aprobó y que presentó el alcalde Mayer Mizrachi, denunció que en el Concejo Municipal “para los que no saben hay un cuarto donde se hacen las negociaciones previamente antes de venir a este concejo, así mismo como pasa en la Asamblea [Nacional], donde se hablan y se llegan a acuerdos, donde supuestamente todos somos 26 corregimientos unidos, pero a la hora de la verdad solamente es de boca para afuera”.

La edil de San Francisco fue una de las que se quejó en su momento de la poca equidad en la repartición de los recursos dentro de las 26 juntas comunales, sobre todo en el tema de la planilla. Hoy señaló que se estaba atreviendo a exponer su queja, porque un corregimiento como el suyo, “que le inyecta más de 5.8% del PIB [Producto Interno Bruto] al país y un 0% en la planilla de descentralización”, está siendo ignorado.

Denunció que hay otros corregimientos donde “tienen menos residentes y donde los ingresos son mucho más bajos y tienen totalmente desmodificadas sus planillas permanentes”. De acuerdo con Vamvas, esto no es culpa de la administración alcaldicia actual, sino que es un problema heredado, un arrastre donde se han estado haciendo modificaciones, alcalde tras alcalde.

“Es hora. Si nosotros vamos a llegar aquí a hablar de transparencia y de cambios, tenemos que saber que los cambios vienen de incomodidades y hablar la verdad de frente, no por atrás y después siendo hipócritas, porque si los jóvenes que nos estamos involucrando en la política realmente queremos hacer un cambio, es hora de que hablemos las cosas claras y que la ciudadanía sepa exactamente dónde se está yendo la plata”, manifestó.

Finalizó señalando que “quiero extender un agradecimiento al equipo de la alcaldía, porque sé que estuvieron junto a todos los que estábamos pidiendo igualdad en las negociaciones. En la comisión se nos prohibió hacer el equiparamiento [en las planillas], que por ley yo considero que deberíamos tener, así como tenemos inversión”.

A lo señalado por Vamvas, el representante de San Felipe, Mario Kennedy, destacó que él tiene cinco periodos como edil y que en el despacho de la presidenta “siempre se han discutido las cosas y el que quiere ir va a ese cuartito, como se dice, donde se discuten cosas que en el pleno a veces no se pueden decir. Ningunas negociaciones; todo se hace en el marco del respeto”.

“En el tiempo que yo tengo jamás he visto lo que ha ocurrido, palabras tan altisonantes y soeces contra los concejales. Lo primero que yo les dije: somos 26, una fuerza. Se quisieron dividir porque son los sabios que acaban de llegar en vez de aprender. A veces, cuando el cerebro está lleno de cosas que no son reales, se dicen cosas que no se deben, pero en el marco del respeto jamás me verán con una palabra altisonante porque yo respeto a los colegas. Y yo soy de barrio, pero no es el hecho de que yo esté con drogas alucinógenas para venir a insultar aquí", expresó Kenedy.

Voy a tener que pedir que hagan un examen de sangre porque no se puede venir aquí al Concejo cogido en droga e insultar de forma energúmena como se hizo ayer. Ayer, yo mandé a mi suplente, que jamás les va a contestar. Respetémonos”, sentenció Kennedy.

Esta mañana, el Consejo Municipal, de manera unánime, aprobó el presupuesto 2025, que asciende a $231,859,779.41.

En medio de esa aprobación, uno de los que también aplaudió, pero se quejó, fue César Kiamco, representante de Bella Vista, al señalar que “hay que revisar el tema del pago de las planillas en las diferentes juntas comunales, pues no se explica cómo algunas juntas comunales tienen más de $25 mil en ciertos salarios mensuales, mientras otras que aportan más a las recaudaciones reciben menos. Hay cosas que no se explican ni por el tamaño ni por lo que aportan al ingreso municipal”, dijo.

El presupuesto para 2025 se enfocará en temas como la reparación de la planta de tratamiento del residencial Años Dorados, con un costo de $213,735, y la ampliación del sistema de videovigilancia en el centro de operaciones de Panamá Norte, por $200 mil. Además, para las actividades de Navidad 2025 se destinarán $655 mil.