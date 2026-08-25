Construyen nuevo acceso para la comunidad de La Paz en Chilibre tras conflicto entre vecinos

Más de 200 personas y 50 familias del corregimiento de Chilibre cuentan ahora con una vía pública habilitada junto al MOP y la Junta Comunal.

Chilibre, Panamá/Cerca de 50 familias residentes en la comunidad de La Paz, en el corregimiento de Chilibre, enfrentaron durante largo tiempo serias dificultades de movilidad tras el bloqueo del paso que utilizaron históricamente a través de una finca privada.

La situación derivó, en los últimos meses, en disputas vecinales e intervenciones de la Policía Nacional, además de impedir el ingreso adecuado de ambulancias y servicios de emergencia debido al mal estado del camino.

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Para solucionar la problemática, las autoridades de la Junta Comunal de Chilibre y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) evaluaron las alternativas viales del sector e identificaron una servidumbre pública utilizable para la construcción de un nuevo acceso vehicular y peatonal.

Según explicó Josimar Camaño, representante del corregimiento de Chilibre, la comunidad disponía de tres opciones de entrada:

Un primer acceso a un costado de la propiedad en litigio, descartado por los altos costos que representaba ejecutar la obra.

Un segundo paso que actualmente se encuentra en proceso legal en las esferas de la Corte.

en las esferas de la Corte. Una tercera vía de servidumbre, sobre la cual finalmente se desarrollaron y concretaron los trabajos junto al MOP y los vecinos.

La obra permite que tanto los residentes como los vehículos de transporte y emergencia transiten libremente hacia sus viviendas sin atravesar terrenos privados.

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Las autoridades señalaron que este tipo de conflictos son el resultado del crecimiento histórico del sector al calor de la falta de planificación urbana y ocupaciones de terrenos registradas durante décadas en el distrito de Panamá.

Como parte de los planes a futuro, se proyecta una segunda fase de ampliación de la vía hasta alcanzar unos 12 metros de ancho, lo que permitirá establecer un camino de dos carriles para mejorar la fluidez del tránsito en el sector.

Con información de Fabio Caballero.