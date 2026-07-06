Idaan evalúa obras prioritarias para aumentar producción de la planta potabilizadora de Chilibre

Actualmente, la planta produce 220 millones de galones diarios, volumen que representa el 100% de su capacidad operativa actual, aunque su capacidad nominal es de 250 millones de galones diarios.

Evaluar el estado de las principales plantas potabilizadoras del país, comenzando con la de Chilibre, que abastece cerca del 90% de la ciudad de Panamá y del distrito de San Miguelito, es una de las principales labores que realiza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a través de diversas mesas de trabajo.

El director del Idaan, Antonio Tercero, explicó que la reunión permitió revisar, junto con directores, personal técnico y el superintendente de la planta, las acciones que actualmente se ejecutan y las inversiones que serán necesarias para fortalecer la operación de la instalación.

"Esta es la primera de muchas mesas de trabajo que vamos a estar realizando a lo largo y ancho del país para coordinar todas las acciones inmediatas que requieren estas plantas potabilizadoras para brindar un mejor suministro de agua potable", señaló.

Durante el encuentro se analizaron los contratos que se encuentran en ejecución y se identificaron las obras prioritarias que deberán contratarse próximamente, entre ellas mejoras en la subestación eléctrica, los trenes de tratamiento y otros componentes esenciales para la operación de la planta.

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El director recordó que el complejo de Chilibre está conformado por tres plantas potabilizadoras, construidas en 1975, 2007 y 2022. Aunque aseguró que actualmente producen agua con los estándares de calidad requeridos, indicó que parte de la infraestructura presenta obsolescencia, por lo que será necesario reemplazar diversos equipos.

"Es imperante para nosotros comenzar a cambiar ciertos elementos tanto en la toma de agua cruda como en la misma planta potabilizadora", afirmó.

Actualmente, la planta produce 220 millones de galones diarios, volumen que representa el 100% de su capacidad operativa actual, aunque su capacidad nominal es de 250 millones de galones diarios.

Para cerrar esa diferencia de 30 millones de galones diarios, el Idaan informó que ya se encuentran en aduana nuevos motores tipo bomba que serán instalados en las estaciones de agua tratada, además de otros equipos destinados a optimizar la captación de agua cruda y aumentar la producción.

El director también destacó los resultados del operativo "Panamá sin Fugas" realizado recientemente en Panamá Norte, donde se repararon 121 fugas. Según explicó, estas intervenciones permitirán inyectar un mayor volumen de agua a la red de distribución, reducir las pérdidas y mejorar el suministro en comunidades ubicadas en sectores altos y alejados del sistema.

Información de Luis de Jesús Mendoza

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