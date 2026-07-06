Unos 500 niños permanecen en albergues tras las inundaciones en Bocas del Toro

Las autoridades mantienen activo el Centro de Operaciones de Emergencia en Bocas del Toro mientras continúan los monitoreos por las lluvias. Entre los albergados hay unos 500 niños y el Minsa atiende casos de vómitos, diarrea y lesiones ocasionadas por la emergencia.

Las fuertes lluvias que afectan a la provincia de Bocas del Toro han dejado alrededor de 1,800 personas afectadas, de las cuales 800 permanecen en cinco albergues temporales, según el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Los refugios habilitados se encuentran en Teobroma, Cuatro de Abril, Puente Blanco, Finca 4 y la casa comunal de Unión Boca Toreña.

Entre la población albergada se contabilizan cerca de 500 niños, algunos de los cuales presentan cuadros de vómitos y diarrea, por lo que reciben atención médica por parte del Minsa.

Daryl Padmore, director regional del Minsa, informó que, en coordinación con la CSS, se mantiene un equipo de respuesta en todos los albergues para atender a las personas afectadas.

Además de los casos de vómitos y diarrea, el personal médico ha brindado atención a personas con laceraciones, traumatismos y otras lesiones provocadas por las inundaciones.

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Los pacientes que han requerido atención especializada han sido trasladados al Hospital Raúl Dávila Mena de Changuinola o al centro de salud de Finca 30.

El Minsa también desplegó equipos de salud mental para brindar acompañamiento psicológico, especialmente a la familia de la menor fallecida durante esta emergencia.

Monitoreo continúa por posibilidad de nuevas lluvias

La gobernadora Marcela Madrid, indicó que, aunque en algunos sectores las precipitaciones disminuyeron durante las últimas horas y los ríos han bajado su nivel, se mantiene la vigilancia permanente, ya que persisten lluvias en las zonas montañosas y las condiciones atmosféricas podrían generar nuevas precipitaciones.

Los equipos de emergencia continúan recorriendo las comunidades más vulnerables para evaluar la situación y reiterar a la población las recomendaciones de prevención.

Llegarán cinco contenedores con ayuda humanitaria

Como parte de la respuesta a la emergencia, este lunes se espera la llegada de al menos cinco contenedores con ayuda humanitaria, que serán distribuidos entre las familias damnificadas en distintos puntos de la provincia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia mientras continúan las labores de asistencia y monitoreo en Bocas del Toro.

Información de Luis Alberto Palacios