Director del Idaan advierte que se pierde el 50% del agua en fugas; detalla plan de rescate

Antonio Manuel Tercero informó que la planta de Chilibré está en "cuidados intensivos" y requiere una inversión urgente de más de $50 millones. Además, reveló que la institución enfrenta una deuda millonaria y busca reestructurar su personal técnico.

Ciudad de Panamá/La crisis hídrica en la ciudad de Panamá presenta un dato alarmante: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) pierde el 50% del agua que produce en la capital debido a tuberías rotas. Así lo confirmó su director, Antonio Manuel Tercero González, quien detalló que de los 217 millones de galones diarios que genera la planta potabilizadora de Chilibré, la mitad se desperdicia en la red de distribución.

Para enfrentar este escenario, la entidad implementó el operativo Panamá sin fugas, uniendo cuadrillas de diferentes regiones para barrer zonas específicas. El plan ya ha reparado más de 300 averías en Betania, Juan Díaz y San Miguelito, logrando recuperar tres millones de galones diarios para el sistema.

Nota relacionada: Potabilizadora de Macaracas estará fuera de operaciones por trabajo de mantenimiento este martes

Planta de Chilibré en "cuidados intensivos"

Tercero fue directo al describir el estado de la principal fuente de abastecimiento del país. "La planta de Chilibré está en cuidados intensivos", afirmó, explicando que sus trenes de tratamiento carecen del mantenimiento adecuado.

Para estabilizarla, se requiere una inversión superior a los 50 millones de dólares en motores, bombas y mejoras a la subestación eléctrica.

Mientras se ejecuta el presupuesto de 2027 con prioridad, el Idaan gestiona la reparación de motores y la adquisición de nuevos equipos. Paralelamente, el director reconoció el déficit de operativos en campo.

De los 3.005 funcionarios de la entidad, la mayoría ocupa cargos administrativos, dejando cuadrillas metropolitanas con apenas tres trabajadores. Tercero, anunció que transferirá vacantes administrativas para contratar personal técnico, como fontaneros y electricistas.

Deuda millonaria y obras en el interior

En el ámbito financiero, el Idaan enfrenta una cartera vencida de 133 millones de dólares entre clientes residenciales y comerciales. "Hay que pagar el agua para que el Idaan pueda hacer las inversiones", exhortó el director, quien además reveló que existen más de 39 millones de dólares en deudas por contratos de carros cisterna acumulados entre 2013 y 2025.

Para reducir esta dependencia, la institución ya repara su propia flota, de la cual 28 unidades estaban dañadas.

Sobre el interior del país, Tercero brindó actualizaciones sobre los trabajos en la península de Azuero. Informó que se encuentra en proceso la rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora local, donde ya se prueban nuevos filtros con resultados alentadores.

Asimismo, se adjudicó una obra para mejorar la conducción de agua desde la planta Rufina Alfaro hacia los distritos de Guararé y Las Tablas, reforzando la red a corto plazo para garantizar el servicio.