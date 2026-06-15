Potabilizadora de Macaracas estará fuera de operaciones por trabajo de mantenimiento este martes

La suspensión de operaciones se realizará este martes 16 de junio en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el próximo martes 16 de junio realizará trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Macaracas. / Cortesía del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)
Danna Durán - Periodista
15 de junio 2026 - 18:24

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la planta potabilizadora de Macaracas permanecerá fuera de operaciones este martes 16 de junio, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en su infraestructura.

La suspensión se realizará en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., periodo en el que personal técnico desarrollará labores en los canales de floculación y trabajos de resanado de la infraestructura, como parte del proyecto de mejoramiento de la potabilizadora.

Como consecuencia de estas labores, el suministro de agua potable será suspendido temporalmente en Macaracas cabecera y sectores hasta la escuela de Leales mientras se ejecutan los trabajos programados.

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El Idaan indicó que los hospitales y centros de salud de la zona mantendrán el abastecimiento mediante carros cisterna, con el objetivo de garantizar la atención de los usuarios.

Una vez finalicen las labores y la planta reinicie sus operaciones, el suministro de agua potable se restablecerá de manera progresiva en las áreas afectadas.

La institución recomendó a los residentes tomar las medidas necesarias ante la interrupción temporal del servicio.

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