Contrato Minero y sus implicaciones al medio ambiente

Ciudad de Panamá, Panamá/La próxima semana comenzará un capítulo de vital importancia en el escenario legislativo panameño. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado del PRD, Roberto Ábrego, se prepara para retomar un primer debate trascendental.

En el centro de la discusión se encuentra el proyecto de ley 1043, el cual busca la aprobación del Contrato de Concesión Minera. Este contrato, suscrito entre el Estado y la entidad Minera Panamá S.A., ha encendido un enconado debate nacional, caracterizado por perspectivas encontradas.

Previo a esta discusión, son muchas las personas que han expresado su creciente preocupación ante la inminente amenaza que sufrirán los recursos naturales, por lo que se mantienen en contra de que este sea aprobado por el pleno.

Sin embargo, en los últimos días se encendieron las alarmas luego de que Ricaurte Vásquez Morales, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, dijo en el programa dominical De Frente, que, teóricamente, una actividad minera bien gestionada y con estrictos estándares ambientales podría ser factible. Sin embargo, hizo hincapié en que la actividad minera tendrá un impacto en la disponibilidad de agua del Canal de Panamá.

"Nos han expresado que la minería disminuirá la cantidad de agua disponible para el Canal. Actualmente estamos revisando el contrato ley entre el Gobierno y Minera Panamá, para determinar los límites de los requerimientos hídricos de la operación minera. Hasta la fecha, no contamos con una respuesta definitiva", confirmó el administrador.

Para Jorge Monterrey, académico y experto en el cambio climático, con este contrato se le está pidiendo a los panameños que renuncien a su soberanía que por tantas décadas se luchó por conseguir.

"Es increíble que nuestros supuestos líderes estén vendiendo nuestros recursos, patria y su naturaleza. Si en algo es conocida Panamá a nivel mundial es por su Canal, su biodiversidad y recursos naturales. Nuestra reserva biodiversa es conocida como uno de los 25 puntos más diversos de la región. ¿Cómo es posible que nosotros le vayamos a dar la capacidad a una empresa extranjera de expropiar tierras y el derecho de destruir casi 20,000 tierras a diestra y siniestra?", expresó Monterrey.

Sobre el termino de minería sostenible, Monterrey manifestó que esto es una falacia sobre todo cuando se está desarrollando en un ecosistema biodiverso y necesario.

"La minería a cielo abierto en una zona boscosa como las que contamos en Panamá, simplemente no existe. Según previsiones de varias organizaciones de la sociedad civil panameña, se estima que la minería que se está intentando aprobar en el país podría consumir el equivalente a la mitad de todo el agua utilizada para el consumo humano actual", indicó.

Desde su punto de vista, las declaraciones realizadas por Vásquez fueron un tanto decepcionantes dado que, asegura, estas debieron reflejar las necesidades de los panameños.

"¿Cómo la mina no va a tener nada que ver con el Canal si está situada en un área donde era conocida como la Cuenca Ampliada del Canal, si esta no hubiera sido derogada, la mina no podría existir. ¿Cuáles son los pasos históricos que se han tomado para que esto se diera? Son peguntas que todos debemos hacernos. No es admisible que el Canal de Panamá, siendo nuestro principal activo, aún no tenga una posición firme sobre la minería", puntualizó.