Copa Airlines gradúa a 65 nuevos técnicos aeronáuticos

Ciudad de Panamá/Un grupo de 65 nuevos técnicos de mantenimiento aeronáutico concluyó exitosamente su programa de formación teórica y práctica en inspección de aeronaves, sistemas de aviación y manejo de turbinas aeronáuticas. La capacitación forma parte de la oferta académica de la Academia de Técnicos Aeronáuticos de Copa Airlines (ATA), iniciativa que desde su creación en 2014 ha preparado a 269 profesionales en el país.

El programa está diseñado para ofrecer un plan de estudios estructurado en dos fases de especialización técnica. La primera etapa se centra en el área de estructuras aeronáuticas con una duración de dos años, mientras que la segunda etapa complementa el aprendizaje con dos años adicionales enfocados en el mantenimiento de motores y turbinas de aviación.

Las convocatorias de la academia están dirigidas principalmente a jóvenes egresados de bachilleratos técnicos, así como al personal interno de la empresa que busca un desarrollo profesional en el sector aéreo.

Rafael Samudio, vicepresidente de Operaciones Técnicas de Copa Airlines, explicó el alcance del programa de reclutamiento y desarrollo interno: "Tenemos dos especializaciones: una que es de estructuras, toma dos años la carrera, y tenemos el complemento de esta de estructuras, que son dos años adicionales donde terminan de formarse en lo que son turbinas o motores aeronáuticos. Nosotros abrimos convocatorias para reclutar principalmente jóvenes que se hayan graduado de alguna escuela o bachillerato técnico. También le damos oportunidades a colaboradores dentro de la empresa que quieran aplicar a la carrera".

Compromiso con la excelencia laboral en la aviación

La formación de profesionales en el área de mantenimiento de aviones exige altos estándares de seguridad y rigurosidad técnica para garantizar la operatividad de la flota.

Durante el acto de graduación, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, resaltó la exigencia de la profesión: "Lo que estos jóvenes han hecho requiere talento, dedicación, trabajo y compromiso. Este no es un trabajo cualquiera, esta no es una responsabilidad que se toma a la ligera. Estos hijos, hijas, sobrinos, sobrinas y seres queridos de ustedes tienen mucho mérito y estoy seguro de que a futuro les seguirán llenando de orgullo."

Con esta nueva promoción, la aerolínea mantiene su programa de capacitación técnica para suplir la demanda de mano de obra calificada en el sector de la aviación comercial en Panamá.