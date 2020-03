Reiteran medidas para mitigar la propagación del COVID-19 en Panamá

El médico presume que ya esté en todo el territorio nacional.

Añadió que al momento en que se empiece a realizar una detección masiva se encontrarán con más casos.

En el caso de Panamá, si se siguen las publicaciones internacionales, lo esperado sería que cada cinco o siete días, el número de casos detectados se duplique y es seguro que en los próximos dos meses, se tengan muchos casos.

“Es probable que tengamos más casos de los que hemos podido detectar, porque hay muchas personas con formas leves que no acuden a atención médica; y que no hay manera de hacerle la prueba; lo que ha ocurrido en otras partes del mundo”.

El infectólogo abriga la esperanza en que con las medidas de mitigación rigurosas que se han estado aplicando en el país, puedan hacer que no haya más casos de lo que se espera, según lo informado en China por ejemplo.

Por ahora, las cifras son esperadas de acuerdo a la información que se tiene de otros países, lo importante es que el 80% de estos casos son leves, y que no han requerido hospitalización y también es algo que se ajusta mucho a lo que se ha publicado en otras latitudes.

“Ya tenemos 55 casos y si uno pone en perspectiva el ritmo de crecimiento, del número de casos en el país en una semana vemos que es muy parecido; a lo que ocurrió en China”.

Uso de medicamentos y vitamina C

Sáez Llorens apuntó que todavía no ha sido científicamente demostrado los efectos que medicamentos como el ibuprofeno, pueda causar en el cuerpo humano con este virus, está es una información muy preliminar.

Ello porque el virus se pega a un receptor, en el tracto respiratorio y se sabe que algunos medicamentos que se utilizan para la diabetes o hipertensión, pudieran aumentar la expresión de ese receptor.

Pero estas, según el infectólogo, son especulaciones fisiológicas, pero no demostradas en la clínica entonces el mismo artículo que lo publicó, al final pone una nota precautoria de que esto tiene que ser comprobado y validado científicamente antes de que las personas que necesitan estos medicamentos para sus enfermedades de fondo; vayan a descontinuarlo.

“Esto es importante que se tenga en cuenta y que se espere un poco más de información científica para realmente hacer un cambio oportuno”, recomendó.

Mientras tanto, las personas que no tienen que tomar un antinflamatorio de forma esencial, pueden tomar paracetamol o acetaminofén, que son productos mucho más seguros.

Sobre la vitamina C, reiteró que no hay ninguna demostración científica de que los cítricos ayuden a la recuperación de una infección, mientras uno coma saludable y variada muchos alimentos incluyendo vegetales y frutas, ahí está la vitamina C necesaria y otras vitaminas para que el cuerpo pueda responder de manera adecuada.

Tomar en exceso vitamina C, o cítricos, también tiene su detrimento aseguró el médico, de hecho hay enfermedades a la que le llamamos hipervitaminosis que se producen por ello. “Hay que tener cuidado con hacer más de lo que realmente está indicado”.

Vacuna o tratamiento para el COVID-19

Agregó que para el próximo año estaría lista una vacuna para tratar de contrarrestar el virus; y que actualmente existen indicios de que pronto tendrán un tratamiento que pudiera ser efectivo para aniquilar el virus. Actualmente, hay más de 200 ensayos que se realizan alrededor del mundo con diversos fármacos.

Por lo pronto, el infectólogo reiteró que “el lavado de manos es el arma más barata y más impactante que hay para tratar de frenar la infección”.