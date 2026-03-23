Correos y Telégrafos de Panamá reactiva envíos a Europa y reabre conexiones internacionales

Panamá/Panamá vuelve a estrechar lazos con Europa a través de la reactivación de sus servicios postales internacionales, luego de que la Dirección de Correos y Telégrafos (Cotel) anunciara este lunes que ya se encuentran habilitados nuevamente los envíos hacia distintos países del continente europeo, marcando un paso clave en la recuperación y fortalecimiento de la conectividad del país.

La medida, impulsada por el Ministerio de Gobierno a través de Cotel, permitirá a los usuarios enviar paquetes y correspondencia a destinos como España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bélgica y Gran Bretaña.

Esta reactivación no solo facilita el intercambio comercial, sino también el contacto entre familias y personas que mantienen vínculos con Europa, luego de un periodo en el que este servicio estuvo limitado.

Desde la entidad destacaron que el restablecimiento de los envíos forma parte de un proceso de modernización y ampliación de su red logística, con miras a ofrecer un servicio más eficiente y acorde a las necesidades actuales.

Asimismo, Cotel anunció que continúa trabajando en la optimización de sus procesos operativos y en la mejora de la atención al cliente, incluyendo asesoría personalizada para quienes deseen utilizar este servicio.