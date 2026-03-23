Correos y Telégrafos de Panamá reactiva envíos a Europa y reabre conexiones internacionales

La medida, impulsada por el Ministerio de Gobierno a través de Cotel, permitirá a los usuarios enviar paquetes y correspondencia a destinos como España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bélgica y Gran Bretaña.

Sede administrativa de la dirección de Cotel, ubicada en Calidonia. / TVN /Cortesía

Panamá/Panamá vuelve a estrechar lazos con Europa a través de la reactivación de sus servicios postales internacionales, luego de que la Dirección de Correos y Telégrafos (Cotel) anunciara este lunes que ya se encuentran habilitados nuevamente los envíos hacia distintos países del continente europeo, marcando un paso clave en la recuperación y fortalecimiento de la conectividad del país.

La medida, impulsada por el Ministerio de Gobierno a través de Cotel, permitirá a los usuarios enviar paquetes y correspondencia a destinos como España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bélgica y Gran Bretaña.

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Esta reactivación no solo facilita el intercambio comercial, sino también el contacto entre familias y personas que mantienen vínculos con Europa, luego de un periodo en el que este servicio estuvo limitado.

Correos Panamá reactiva envíos a Europa y reabre conexiones internacionales
Correos Panamá reactiva envíos a Europa y reabre conexiones internacionales / Cotel.

Desde la entidad destacaron que el restablecimiento de los envíos forma parte de un proceso de modernización y ampliación de su red logística, con miras a ofrecer un servicio más eficiente y acorde a las necesidades actuales.

Asimismo, Cotel anunció que continúa trabajando en la optimización de sus procesos operativos y en la mejora de la atención al cliente, incluyendo asesoría personalizada para quienes deseen utilizar este servicio.

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