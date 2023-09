Cortizo ve como 'alternativa factible' retiro de proyecto minero de la Asamblea Nacional

Chitré, Herrera/El presidente de la República, Laurentino Cortizo ve como una “alternativa factible”, el retiro de la Asamblea Nacional del contrato entre Minera Panamá y el Estado que se discute en primer debate en la comisión de Comercio y Asuntos Económicos, para su revisión. Esto, no sin antes indicar que, para ello, prefiere esperar el informe técnico que surja del amplio debate que se le ha dado al documento en primer debate.

“Tengo entendido que la última parte de la resolución que al inicio aprobó los miembros de la comisión fue la visita a la mina y ya esto se hizo, lo que quiere decir que pronto podremos tener un informe del primer debate de la comisión”, enfatizó el mandatario. El mandatario reiteró que esperará ese informe a ver qué indica y tan pronto se tenga, entonces entraría a tomar una decisión.

Cortizo aseguró que es factible que el contrato se pueda modificar ya que existe el procedimiento y también precedentes de contratos Ley que se han retirado para hacer ajustes.

“Al final yo no creo en el tema de una consulta no vinculante, personalmente no lo creo, por eso prefiero esperar el informe de la comisión que estoy seguro que podría ser la otra semana o muy pronto para tomarlo, leerlo y tomar una decisión”, puntualizó.