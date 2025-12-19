Cuarto de Urgencias de policlínica de Betania cerrará temporalmente este sábado por limpieza profunda

Según la entidad, la suspensión temporal del servicio responde a la realización de una limpieza profunda en las instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad para pacientes y personal de salud.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Cuarto de Urgencias de la Policlínica “Don Alejandro De La Guardia, Hijo”, ubicada en el corregimiento de Betania, permanecerá cerrado este sábado 20 de diciembre, en el horario comprendido de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., informó la Caja de Seguro Social (CSS).

Según la entidad, la suspensión temporal del servicio responde a la realización de una limpieza profunda en las instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de higiene y bioseguridad para pacientes y personal de salud. Durante el desarrollo de estos trabajos, no se permitirá el acceso al área intervenida, como medida preventiva. Una vez concluidas las labores de aseo, el servicio será restablecido con normalidad.

Te podría interesar: Sinaproc emite aviso preventivo por incremento de vientos y oleaje en el Caribe

La CSS detalló que el horario de atención del Cuarto de Urgencias para este sábado será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que el domingo 21 de diciembre se mantendrá el horario habitual, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Además, se informó que las autoridades de la policlínica han coordinado el apoyo de otras unidades de salud, en caso de que se requiera atender pacientes durante el periodo de cierre. La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar.