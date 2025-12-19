Sinaproc emite aviso preventivo por incremento de vientos y oleaje en el Caribe

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), se mantiene el aviso vigente hasta el próximo 22 de diciembre, debido a la intensificación de los vientos alisios sobre la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de prevención fue emitido este viernes 19 de diciembre por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante el incremento de los vientos y el oleaje en el litoral Caribe panameño, condiciones que podrían representar riesgos para la navegación y las actividades recreativas.

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), se mantiene el aviso vigente hasta el próximo 22 de diciembre, debido a la intensificación de los vientos alisios sobre la región. Según el pronóstico, el desplazamiento de sistemas de alta presión al sur y sureste de Estados Unidos, así como sobre el océano Atlántico, favorecerá el fortalecimiento de los vientos, lo que generará oleajes moderados y condiciones de mar picado en el Caribe Occidental, Central y Oriental.

Las áreas potencialmente afectadas incluyen Bocas del Toro, Colón, el norte de Veraguas y la comarca Guna Yala. Ante este escenario, Sinaproc exhortó a la población a extremar las medidas de seguridad, sobre todo a pescadores artesanales, operadores de embarcaciones pequeñas y bañistas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar la navegación en embarcaciones pequeñas si las condiciones del mar no son favorables.

Atender las indicaciones de los estamentos de seguridad marítima.

Abstenerse de realizar actividades recreativas en playas con oleaje elevado.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales del Sinaproc y el Imhpa.

Reportar cualquier emergencia a las líneas 911 o 520-4426.

La entidad reiteró que se mantiene en monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y marítimas, en coordinación con las autoridades competentes, y no descarta nuevas actualizaciones según la evolución del sistema.