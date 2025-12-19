Sinaproc emite aviso preventivo por incremento de vientos y oleaje en el Caribe
De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), se mantiene el aviso vigente hasta el próximo 22 de diciembre, debido a la intensificación de los vientos alisios sobre la región.
Ciudad de Panamá, Panamá/Un aviso de prevención fue emitido este viernes 19 de diciembre por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante el incremento de los vientos y el oleaje en el litoral Caribe panameño, condiciones que podrían representar riesgos para la navegación y las actividades recreativas.
De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), se mantiene el aviso vigente hasta el próximo 22 de diciembre, debido a la intensificación de los vientos alisios sobre la región. Según el pronóstico, el desplazamiento de sistemas de alta presión al sur y sureste de Estados Unidos, así como sobre el océano Atlántico, favorecerá el fortalecimiento de los vientos, lo que generará oleajes moderados y condiciones de mar picado en el Caribe Occidental, Central y Oriental.
Te podría interesar: Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito y Gicaher compiten por la recolección de la basura
Las áreas potencialmente afectadas incluyen Bocas del Toro, Colón, el norte de Veraguas y la comarca Guna Yala. Ante este escenario, Sinaproc exhortó a la población a extremar las medidas de seguridad, sobre todo a pescadores artesanales, operadores de embarcaciones pequeñas y bañistas.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Evitar la navegación en embarcaciones pequeñas si las condiciones del mar no son favorables.
- Atender las indicaciones de los estamentos de seguridad marítima.
- Abstenerse de realizar actividades recreativas en playas con oleaje elevado.
- Mantenerse informados a través de los canales oficiales del Sinaproc y el Imhpa.
- Reportar cualquier emergencia a las líneas 911 o 520-4426.
La entidad reiteró que se mantiene en monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y marítimas, en coordinación con las autoridades competentes, y no descarta nuevas actualizaciones según la evolución del sistema.