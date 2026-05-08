Cuatro personas heridas tras atropello en Chitré

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el atropello y las responsabilidades del caso.

Chitré, Herrera/Un accidente de tránsito registrado en la barriada Roset, en el sector de Llano Bonito, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellas varios menores de edad, según reportes preliminares de las autoridades.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hecho se trató de un atropello cuya posible causa estaría relacionada con una distracción al momento de la conducción. Sin embargo, este extremo forma parte de la investigación que ya iniciaron las autoridades competentes.

Entre los afectados se encuentra una menor de 12 años que sufrió trauma pulmonar y fracturas, por lo que fue trasladada en condición delicada hacia un centro hospitalario en la ciudad de Panamá. También resultaron heridos un adolescente de 17 años con politraumatismos y una mujer adulta con múltiples golpes, quienes figuran entre los casos más graves.

Al sitio del accidente acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios a las víctimas. Posteriormente, se presentaron agentes de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito para iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el atropello y las responsabilidades del caso.

Ante este hecho, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantener la prudencia al circular por áreas urbanas del distrito de Chitré, donde advierten que la alta velocidad y las distracciones al volante continúan siendo factores de riesgo en la seguridad vial.

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Con información de Eduardo Javier Vega