Bomberos controlan incendio estructural en local de reciclaje de llantas en Tanara

Tanara, Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó este martes 17 de febrero sobre la atención de un incendio estructural registrado en un local dedicado al reciclaje de llantas en la localidad de Tanara, provincia de Panamá.

De acuerdo con la institución, el siniestro fue atendido por personal de la estación del sector, quienes acudieron al sitio luego de recibir la alerta. El fuego fue controlado de manera oportuna por el personal de turno, que utilizó un vehículo de intervención rápida para contener las llamas.

La operación se desarrolló bajo la supervisión del teniente Max Padilla, según detalló la entidad. Según el informe preliminar, la pronta respuesta de los bomberos evitó que el incendio se propagara y causara mayores afectaciones, garantizando además la seguridad en el área.

Hasta el momento no se han reportado víctimas, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del incidente.