Diputados cuestionan millonario traslado de partida al Ifarhu con la 'extraña' presencia de Bernardo Meneses

Este jueves 21 de diciembre, la directora del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recesos Humanos (Ifarhu), Ileana Molo, sustentó un traslado de partida por el orden de 27,840,335 dólares, por el cual recibió varios cuestionamientos de parte de los diputados que conforman la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Según indicó Molo, dicho traslado sería para 'reforzar los programas de becas escolares y de Pase-U' en diversas regiones del país, tales como Bocas del Toro, Guna Yala, Herrera, Panamá Oeste, Darién y comarca Madugandí, porque las partidas que se tenían asignadas para atender estos casos, quedaron 'insuficientes'.

La primera partida fue de $21, 823, 770 millones y la segunda de 6, 016 mil 565 millones de dólares.

Por este tema, el diputado Juan Diego Vásquez, cuestionó a la directora del Ifarhu y dijo estar preocupado porque dicha petición de traslado pareciera “apremiar” más a unas regiones que a otras.

En su defensa, Molo dijo que, esto sería porque demográficamente hay sectores del país que tendrán menos o más becas, y con este traslado, se estaría reforzando esa situación donde hubo un menor registro del beneficio.

Vásquez, también cuestionó el hecho de que el Ifarhu estuviese solicitando este traslado de partida al finalizar el año y preguntó que por qué no se hizo a mediados de año si hay una planificación con datos arrojados por el Ministerio de Educación (Meduca). Del mismo modo, la diputada Yanibel Ábrego cuestionó a Molo por lo tardío para este traslado de partidas de más de $27 millones de dólares.

Se conoció que durante la sustentación de este traslado de partidas el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, se presentó en la Asamblea Nacional y para varios diputados su presencia pareció extraña.

"Me parece muy extraño, no es usual, no sé que haría aquí (...). No quiero pensar que el traslado tiene que ver con fines políticos pero no lo puedo asegurar tampoco", señaló Vásquez.

La diputada Marylín Vallarino, también mostró su preocupación por la forma en que se está dando el subsidio de la beca.

Lamentó el hecho de que ya no se den charlas para padres antes de entregar las becas, y ahora, los estudiantes gastan el subsidio en gustos y no se utilizan de la forma correcta.

Según Vallarino, muchos educadores se ven obligados a colocar el 3.0 al estudiante aunque esté fracaso porque le tienen 'miedo' a los padres de familia.

"Nosotros aquí lo que estamos propiciando es el fracaso y eso se nota en nuestro país", señaló Vallarino.

También cuestionó la presencia de Meneses cuando se estaba dando el debate del traslado de partidas en la Comisión de Presupuesto.

"No entiendo que hace el exdirector del Ifarhu, aquí en la Comisión de Presupuesto, justamente cuando vamos a discutir un traslado de partida para becas del Ifarhu (...) quiere decir que tiene algún interés personal con este traslado de partida", recalcó.

La diputada Ábrego, por su parte, cuestionó la planificación de la institución en cuanto al presupuesto para el pago de beca, ya que, considera esto debe estar contemplado desde el inicio del año escolar, por lo que pidió se le explicara el por qué de estos traslados a estas alturas, cuando el año escolar está por finalizar.

La respuesta fue que, se tomó partida de otros sectores para pagar en los sitios en los que se pretende pagar con este nuevo traslado.

Destacaron que, el primer pago del Pase-U se da por matrícula, el segundo por asistencia y el tercero por calificación.

Pese a los cuestionamientos, al Ifarhu se le aprobó el traslado de partida solicitado.