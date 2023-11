¿Cómo debería ser el cierre de la mina de cobre en Panamá? Experta lo explica

Panamá/El posible cierre que se ha planteado por diversos grupos ambientalistas del proyecto Cobre Panamá, la mina a cielo abierto de cobre más grande de Centroamérica, ubicada en el Corredor Biológico Mesoamericano, en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, ha generado diversas ideas y opiniones de expertos sobre el proceso.

En este orden de ideas, Lilian Veas, ingeniera civil química de la Universidad de Chile, experta en gestión ambiental, recomendó que, el plan de cierre de mina debe ser un proyecto de ingeniería que debe definir las medidas a corto, mediano y largo plazo.

Veas considera que la actividad que se realiza en la mina, es un 'megaproyecto' que tiene instalaciones que se debieron evaluar por si solas, como por ejemplo el puerto Punta Rincón, entre otras.

Teniendo en cuenta que es un megaproyecto, la ingeniera explica que no se han cuantificado todos los impactos que se tienen en cada una de las instalaciones.

La ingeniera chilena cuestionó el plan de gestión ambiental que desde su análisis, hay mucho que no quedó claro en cuanto a la gestión de los procesos que realiza la mina para extraer el material y, además, temas relacionados al impacto ambiental como la reforestación post-cierre.

Detalló que, en algunas cosas hay procesos de cierre en los que se ha podido recuperar el ecosistema, sin embargo, por la magnitud del proyecto Cobre Panamá cuestionó los mecanismo que utilizará la empresa para remediar todo el daño ambiental y dijo que sería 'difícil'. Veas afirma que el cierre de la mina, debe ser pagado por la empresa responsable y se debe garantizar la reducción de los riesgos en cuanto al tema ambiental.

No basta con decir voy a remediar el suelo, voy a reforestar las zonas que van a verse , voy afectadas, voy a descontaminar el agua. Bueno, pero ¿Cómo se va a hacer?", agregó Veas.

Leyes de cierre

De acuerdo con la especialista, debe ser clave una ley de cierre de 'faena minera' y que se estipule costos de las medidas cuantificadas y dejar una garantía al Estado respecto a ese cierre.

Puso de ejemplo el caso de Chile, la ley que rige desde el 2012 sobre el cierre en donde se destaca un punto de boleta de garantía donde se cuantificó cuánto saldría el cierre faena de la mina y en base a ese costo, se deja una garantía. "Si no se cuantifica no se puede fiscalizar, no sirve de nada".

Sostiene que la empresa minera es el responsable del cierre de la mina y de todos los gastos que conllevaría 'el que contamina paga' afirmó Veas, pero, se debe externalizar a una empresa que sea especializada en la remediación.

Tiempo, daños y costos

Para la ingeniera, es difícil estimar el costo que conllevará el cierre de la mina, pero advierte que se podría tardar entre 10 o 20 años aproximadamente.

Desde el punto de vista técnico, puede haber una gran contaminación al mediano y largo plazo toda vez que desde la mina indican que el contenido del relleno de las tinas de relave será vaciado al río o al medio ambiente y en ese caso, 'se estaría contaminando mucho más territorio y sería mucho más caro a largo plazo'.

En el mediano y largo plazo, los impactos al medio ambiente, al suelo, al agua subterránea, al agua superficial, al aire, se van a ver y se van a sentir. Eso obviamente es mucha plata para revertir esas situaciones", advirtió.

En la opinión y análisis de la química, hay muchos puntos que no se tomaron en cuenta al momento de realizar los estudios de impacto ambiental porque al ser un megaproyecto, se debió evaluar cada parte del mismo por separado y las implicaciones y la gestión de riesgo de cada una.

Puso de ejemplo la disposición del agua de las tinas de relave, el origen del agua utilizada para estos, la disposición de todos los desechos y aguas servidas, la forestación, el almacenamiento de cenizas, carbón, neumáticos de los equipos, entre muchos otros puntos.

En base a su experiencia, habrán muchos gases y partículas contaminantes de toda la actividad minera y además de la contaminación de las aguas con metales pesados. Explicó que, esa contaminación por metales pesados son tóxicos tanto para los humanos como para los animales y el medio ambiente.

Finalmente Veas dijo que, se debe estar atento y revisar lo que se presenta para garantizar que se resguarde los derechos de la ciudadanía para vivir en un ambiente libre de contaminación. Admiró la forma en que los panameños han salido a las calles a manifestarse e instó a los ciudadanos a continuar la lucha para exigir a la empresa que plantee cómo será el cierre.