Decomisan 150 paquetes de presunta droga ocultos en un camión en María Chiquita

Como resultado del operativo, fue aprehendido un hombre de 42 años , quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

María Chiquita, Colón/Un total de 150 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita fueron decomisados durante una operación realizada en el sector de María Chiquita, corregimiento de Portobelo, provincia de Colón.

La acción fue desarrollada mediante labores preventivas y operativas, que incluyeron el registro y allanamiento de un camión que mantenía una estructura alterada. Durante la inspección, las unidades localizaron los paquetes ocultos en el interior del vehículo.

Como resultado del operativo, fue aprehendido un hombre de 42 años, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

Tanto el vehículo como los paquetes fueron puestos bajo custodia de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes y determinar el tipo de sustancia incautada, así como las responsabilidades legales que correspondan.

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