Panamá deporta a colombiano con extenso prontuario y vínculo con banda transnacional

Un colombiano, que pretendía viajar a Chile, fue detectado en el aeropuerto de Panamá y devuelto a Colombia por sus antecedentes penales y presunta relación con "La Línea".

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional de Migración impidió el tránsito por Panamá de un ciudadano colombiano que registra antecedentes penales por múltiples delitos y una presunta vinculación con la organización delictiva transnacional conocida como “La Línea”.

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De acuerdo con la información suministrada, el extranjero tiene antecedentes por contrabando, posesión de estupefacientes, secuestro, extorsión, concierto para delinquir, desaparición forzada, homicidio agravado y fabricación, tráfico y tenencia de armas de fuego.

El ciudadano llegó procedente de Cúcuta, Colombia, y tenía previsto continuar su viaje hacia Santiago de Chile. Sin embargo, los controles migratorios en la principal terminal aérea del país detectaron los antecedentes y la presunta vinculación con la organización delictiva.

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Ante la gravedad de los hallazgos, las autoridades procedieron a devolver al extranjero a su lugar de origen, conforme a los procedimientos establecidos.

El Servicio Nacional de Migración señaló que los filtros de control en los puertos de entrada y tránsito funcionan de manera permanente y en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

Estos controles tienen como objetivo prevenir el paso por el país de personas vinculadas con actividades delictivas y contribuir a garantizar la seguridad ciudadana y regional.