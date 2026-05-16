Decomisan 216 paquetes de presunta droga tras operativo policial cerca de Albrook

El hombre aprehendido y los indicios decomisados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Un hombre de 33 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional de Panamá durante un operativo realizado en la salida del Corredor Norte con dirección a la Terminal de Albrook, donde además se decomisaron 216 paquetes rectangulares con presunta droga.

La acción policial se desarrolló luego de que las autoridades recibieran una alerta por detonaciones de arma de fuego en el área.

Al llegar al sitio, las unidades ubicaron a un ciudadano herido, quien fue trasladado al Hospital Santo Tomás para recibir atención médica.

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Durante la verificación, los agentes también inspeccionaron un vehículo articulado en el que encontraron cuatro bultos grandes y tres cajas que contenían presunta sustancia ilícita.

Tras el conteo realizado por las autoridades, se determinó que dentro de los paquetes había un total de 216 paquetes rectangulares de supuesta droga.

El hombre aprehendido y los indicios decomisados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.