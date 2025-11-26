Defensoría destituye a funcionario investigado por delitos relacionados con drogas

La Defensoría también denunció el hurto de un vehículo de la regional de Chepo.

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo informó este 26 de noviembre de 2025 dos hechos distintos relacionados con su gestión institucional: la destitución de un funcionario vinculado a una investigación del Ministerio Público y el hurto de un vehículo oficial asignado a la regional de Chepo.

En un primer comunicado, la entidad anunció la destitución del funcionario César Quintero Rodríguez, luego de confirmar que su nombre figuraba en un oficio remitido por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en el marco de la Operación Fin de Año Seguro 2025. Tras verificar su identidad, la Defensoría procedió a separarlo del cargo.

La institución reiteró que no permitirá comportamientos que vulneren la ley ni situaciones que afecten la confianza ciudadana, reafirmando su disposición de colaborar con el Ministerio Público y otras autoridades para esclarecer los hechos bajo investigación.

🔗Puedes leer: Defensoría del Pueblo el hurto de vehículos asignados a la sede regional de Chepo

En un segundo comunicado, la Defensoría reportó el hurto de un vehículo institucional perteneciente a la regional de Chepo. Según la información oficial, el hecho ocurrió durante la noche del 25 de noviembre, cuando el vehículo fue utilizado sin autorización y empleado posteriormente de forma indebida.

“Es importante destacar que el vehículo sustraído de la regional de Chepo no estaba autorizado para circular fuera del horario laboral, por lo cual no contaba con salvoconducto para transitar en horas nocturnas”, resaltó la institución.

Ante la situación, el equipo legal de la entidad y la directora regional presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, cumpliendo los procedimientos internos relacionados con el manejo responsable de los bienes públicos.

La Defensoría subrayó nuevamente su compromiso con la transparencia, la correcta administración de los recursos estatales y la colaboración plena con las autoridades encargadas de la investigación.