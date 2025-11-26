Defensoría del Pueblo el hurto de vehículos asignados a la sede regional de Chepo

El equipo legal de la Defensoría se encargó de realizar la denuncia para que se determine la responsabilidad penal del caso.

Chepo, Panamá/La Defensoría del Pueblo denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el hurto de vehículos asignados a la sede regional de Chepo, en donde fueron retirados sin autorización para fines que aún se investigan y los utilizaron durante la noche del martes 25 de noviembre.

De acuerdo con el reporte, el vehículo no estaba habilitado para transitar en horarios nocturnos y no contaba con un salvoconducto, por lo que su salida constituye una falta grave contra el manejo de bienes estatales debido a que los responsables que se encargaron de mover el vehículo aún no han sido identificados.

La directora regional de Chepo, acompañada por el equipo legal de la Defensoría, se encargó de realizar la denuncia para que se determine la responsabilidad penal del caso; como parte del proceso, la institución entregará registros internos y al manejo responsable de los bienes públicos con el fin de aclarar el incidente.

La Defensoría del Pueblo se encarga de tomar la decisión de ir al Ministerio Público para solucionar el hecho ocurrido y así proteger el patrimonio público, ya que la entidad recalcó que la transparencia en el uso de los recursos es un compromiso que exige tomar acciones inmediatas ante cualquier irregularidad.

Este caso quedó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que se encargará de evaluar si el hecho es un delito de hurto de bienes públicos y posibles violaciones a los controles administrativos del Estado. Mientras se desarrolla la investigación, la institución reiteró que brindará cooperación total hasta el cierre del expediente.

