Defensoría del Pueblo se reúne con el Movimiento de Docentes Separados Post Huelga

Ciudad de Panamá, Panamá/La defensora del Pueblo encargada, Clarissa Martínez, sostuvo una reunión con representantes del Movimiento de Docentes Separados Post Huelga, quienes expusieron su situación actual tras las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación debido a su participación en las protestas contra las reformas a la Caja del Seguro Social.

Durante el encuentro, la defensora encargada explicó que se orientó al grupo sobre los pasos a seguir para la recopilación de información de los 299 docentes separados, con el propósito de presentar una queja formal ante la institución.

“Esta acción permitirá verificar si hubo o no vulneración de derechos humanos”, señaló Martínez.

El secretario general de la Asociación de Profesores expresó su confianza en que la Defensoría del Pueblo, como entidad encargada de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, brinde el trámite correspondiente a las denuncias presentadas.

”Confiamos en poder colaborar en los procesos que se deban realizar, con el objetivo de que cada uno de los docentes pueda ser reintegrado a su puesto de trabajo”, agregó.

En el encuentro también estuvieron presentes el director de Atención al Ciudadano, Diego Almanza, y el director encargado de Protección de los Derechos Humanos, Giancarlo Batista.