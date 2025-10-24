Casco peatonal: Desfile del tamborito y Festival del Calipso llenarán de ritmo el Casco Antiguo

La jornada arrancará temprano, a las 10:00 a.m.

Callejón de las Molas en el Casco Antiguo. / Cortesía de la Alcaldía de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo, el Casco Peatonal del Casco Antiguo promete una jornada vibrante de identidad y tradición con una serie de actividades que celebran lo mejor de la cultura panameña.

La jornada arrancará temprano, a las 10:00 a.m., con el Festival Cultural del Calipso en la Plaza Catedral, que se extenderá hasta las 6:30 p.m.

El público podrá disfrutar de las presentaciones de Son Kavory, Los Diggers Descendants Calypso Band y Conexión Caribeña, agrupaciones que traerán el ritmo caribeño a uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Además, el ambiente se complementará con un Caribbean Market y la participación de emprendedores del corregimiento de San Felipe, quienes ofrecerán productos locales, gastronomía y artesanías.

A partir de las 2:30 p.m., la Calle de las Molas, conocida también como El Callejón, se convertirá en el punto de encuentro para el Desfile del Tamborito. / TVN

A partir de las 2:30 p.m., la Calle de las Molas, conocida también como El Callejón, se convertirá en el punto de encuentro para el Desfile del Tamborito, encabezado por la directora de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Panamá, Karla Duque, quien será la abanderada del recorrido.

La Alcaldía invita al público a vestirse con trajes típicos y unirse a esta expresión de orgullo nacional.

Mientras tanto, en Plaza Bolívar, los amantes de los animales tendrán una cita especial con la actividad “Momentos Perrunos”, de 2:30 p.m. a 6:30 p.m., un espacio gratuito pensado para el esparcimiento y bienestar de las mascotas y sus dueños.

En paralelo, la Casa de la Municipalidad albergará la 9ª Feria de Turismo y Cultura 2025, desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., reuniendo a más de 30 proveedores turísticos que ofrecerán promociones, experiencias, rifas y presentaciones artísticas con sello panameño.

Durante todo el día, los museos del Casco Antiguo estarán abiertos al público, habrá baños disponibles y se mantendrán medidas de seguridad coordinadas por las autoridades para garantizar el disfrute de los asistentes.

