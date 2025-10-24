Ifarhu: Avanza audiencia por presunto peculado; Fiscalía revela transferencias entre Meneses y beneficiarios

Hasta el momento, la audiencia se mantiene en receso , y se espera que las partes continúen presentando sus argumentos en las próximas horas.

Panamá/Aproximadamente a las 8:30 de la mañana dio inicio la audiencia de imputación de cargos por el presunto delito de peculado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), en un caso vinculado a la entrega de auxilios económicos durante la pasada administración, cuando Bernardo Meneses dirigía la institución.

En total, 12 personas fueron citadas por el Ministerio Público, de las cuales siete comparecieron hoy ante el Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, mientras que otras cinco se mantienen ausentes —tres de ellas en el extranjero (Canadá, Estados Unidos y Cuba)— y otras dos sin justificar su inasistencia.

Entre los imputados se encuentran figuras públicas reconocidas, como Jean Carlos Modelo, Félix Moulanier y Hussein Pitty.

Según la Fiscalía Anticorrupción, se busca imputar a estas personas por los delitos de peculado y cohecho, ambos en calidad de autores, tras detectar presuntas irregularidades en la asignación y uso de fondos provenientes de los auxilios económicos del Ifarhu.

Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló que Jean Carlos Modelo habría recibido 23 mil dólares para cursar estudios universitarios en una universidad privada de Panamá, dinero que hasta el momento no ha sido justificado con facturas, informes académicos ni certificados de culminación de estudios.

Además, se reveló la existencia de transferencias bancarias entre Meneses y Modelo por montos que van desde 20 hasta 450 dólares.

La Fiscalía también destacó que Modelo está inscrito en el PRD desde julio de 2021, y que su defensa solicitó que el plazo de investigación se limite a seis meses, mientras que el Ministerio Público pidió extenderlo hasta julio de 2025, fecha en que se imputó al primer investigado de este proceso.

Otro de los investigados, Félix Moulinier, recibió un auxilio económico para estudios de maestría en Colombia relacionados con el área energética. Su defensa manifestó que puede demostrar con documentos el uso legítimo de los fondos recibidos.

Hasta el momento, la audiencia se mantiene en receso, y se espera que las partes continúen presentando sus argumentos en las próximas horas.

Cabe resaltar que, de los doce implicados, cinco residen en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, el mismo sector donde reside el exdirector Bernardo Meneses, señalado como la autoridad que aprobaba personalmente los auxilios económicos.

La diligencia judicial continuará con el análisis de los elementos probatorios y la justificación de los fondos otorgados bajo el programa de auxilios económicos de la pasada administración del Ifarhu.

Con información de Yamy Rivas.