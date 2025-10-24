Gobierno respaldará construcción del Centro Cultural, Deportivo y Recreativo de Santiago

La firma del acuerdo se llevó a cabo durante el Consejo de Gabinete Ampliado celebrado en la ciudad de Santiago.

Santiago de Veraguas/El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Presidencia, firmó este jueves un convenio de cooperación interinstitucional con el Municipio de Santiago, en la provincia de Veraguas, para hacer realidad uno de los proyectos más anhelados por la comunidad: el Centro Cultural, Deportivo y Recreativo de Santiago.

La firma del acuerdo se llevó a cabo durante el Consejo de Gabinete Ampliado celebrado en la ciudad de Santiago, con la participación del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el alcalde del distrito, Eric Jaén.

“Este convenio nos abrirá las puertas para un proyecto tan anhelado, la construcción de este centro cultural que por 14 años ha esperado la ciudadanía de Santiago”, expresó el alcalde Eric Jaén.

El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, establece el marco para impulsar proyectos en el municipio bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), con el objetivo de que el Centro Cultural, Deportivo y Recreativo logre autogestión y sostenibilidad a largo plazo.

El ministro Juan Carlos Orillac explicó que la iniciativa fue presentada hace algunos meses por el alcalde Jaén, y tras su evaluación, se determinó buscarle viabilidad técnica y financiera.

"Este proyecto nos lo presentó hace unos meses el alcalde Jaén. Nos pareció muy interesante y lo que hicimos, como recomendación, fue buscarle viabilidad", afirmó Orillac.

La Secretaría Nacional de Asociaciones Público Privadas, adscrita al Ministerio de la Presidencia, brindará asistencia técnica integral al Municipio de Santiago en todas las etapas del proyecto: identificación, planificación, formulación, estructuración, licitación y ejecución.

El Centro Cultural, Deportivo y Recreativo de Santiago ha sido concebido como un espacio integral para promover la cultura, el deporte y la convivencia ciudadana.