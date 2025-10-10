Ministro de la Presidencia defiende rescate de la Villa Diplomática y rechaza 'distorsiones mediáticas'

Ciudad de Panamá/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, salió al paso de informaciones recientes que vinculan a las hijas del presidente José Raúl Mulino con el proyecto de rescate de la Villa Diplomática en Ancón, un inmueble histórico construido en 1915 y ubicado en Quarry Heights.

En un comunicado publicado en redes sociales bajo el título “Rescate del patrimonio del Estado busca ser distorsionado mediáticamente”, Orillac reiteró que la iniciativa forma parte de un esfuerzo gubernamental más amplio por recuperar obras abandonadas del patrimonio estatal, como hospitales, escuelas, centros deportivos, la iglesia de Portobelo y la antigua Casa Wilcox en Colón.

“En ningún momento las hijas del presidente fueron parte del proceso de estructuración y contratación del proyecto”, aclaró el ministro, refiriéndose a reportes periodísticos que, según él, han presentado con “mala intención” una visita realizada en julio de 2024.

Orillac explicó que dicha visita tuvo como objetivo identificar propiedades estatales que requieren intervención, aprovechando la experiencia de dos profesionales en arquitectura y diseño, quienes, aseguró, “apoyan desinteresadamente” los proyectos del Presidente y la Primera Dama orientados a mejorar la calidad de vida de los panameños.

El funcionario recordó que la Villa Diplomática, originalmente conocida como “Casa Número 1”, fue residencia de los comandantes del Comando Sur durante la época de la Zona del Canal. Su valor histórico fue reconocido formalmente en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ancón (PLOT), aprobado mediante el Acuerdo 61 de 2021, que incluye a Quarry Heights en el inventario de bienes de valor patrimonial.

“Creemos que ningún panameño puede estar en contra de rescatar el patrimonio y la historia del país”, afirmó Orillac, al tiempo que enumeró otras obras en recuperación, como los hospitales de Metetí, Bugaba y Colón.

El gobierno insiste en que el rescate de estos espacios responde a un compromiso de transparencia, responsabilidad histórica y servicio público, y rechaza cualquier intento de politizar o desacreditar iniciativas que buscan preservar la identidad nacional.