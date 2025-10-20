Autoridades investigan agresión y robo a una persona captados en video en Santiago de Veraguas

Por ahora, las autoridades no han ofrecido mayores detalles , a la espera de recopilar más evidencias que permitan esclarecer el caso.

Santiago de Veraguas/El Ministerio Público abrió una investigación de oficio tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a dos individuos acechando y agrediendo a un peatón, a quien aparentemente despojan de sus pertenencias.

El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre, alrededor de la 1:00 p.m., en una vía contigua a la Terminal de Transporte de la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas.

La Policía Nacional confirmó que, a partir del material audiovisual, se trabaja en la identificación de los presuntos agresores, con el fin de ubicar y aprehenderlos.

Puedes leer: Recuperan camión propiedad del Estado que iba a ser registrado con documentos alterados

Asimismo, las autoridades intentan localizar a la víctima para obtener su testimonio y avanzar en las diligencias.

En el sitio se realizan peritajes, revisión de cámaras de seguridad y recolección de testimonios, mientras el Ministerio Público continúa con la fase inicial de la investigación.

Por ahora, las autoridades no han ofrecido mayores detalles, a la espera de recopilar más evidencias que permitan esclarecer el caso.

Con información de Ney Abdiel Castillo