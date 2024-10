En pausa, denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Credenciales

Panamá/Por ahora, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional no abordará las denuncias que han llegado contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Primero resolverán los nombramientos del Ejecutivo para luego abordar las cuatro denuncias que, a la fecha, han llegado a la Comisión.

"Aquí no se ha dado ningún trámite, los trámites se van a dar de acuerdo con los procedimientos y cumpliendo el debido proceso, respetando las garantías tanto de víctimas como de los denunciados. Aquí se va a respetar el proceso tal cual debe ser", expresó Shirley Castañeda, presidenta de esa instancia legislativa.

Entre las denuncias presentadas, está una contra la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias.

La diputada y presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, dejó claro que esa instancia abordará el lunes o el martes la discusión sobre las designaciones de los dos procuradores designados por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Esta discusión podría llevarse a cabo en dos días, explicó la diputada, dependiendo de las consultas de los miembros de la Comisión.

Recientemente, Castañeda mantuvo un rifirrafe con las diputadas de la bancada de Vamos, Alexandra Brenes y Janine Prado, miembros de la Comisión de Credenciales, por la demora en la discusión de estos nombramientos.

"No entiendo por qué hay tanta demora en este tema (...)", cuestionó Brenes. Ese día, Castañeda le respondió que no había convocado porque los independientes solicitaron dos días para analizar los perfiles de los procuradores designados. Mientras que la diputada Prado manifestó que la Comisión no ha sesionado desde el lunes 7 de octubre y preguntó: ¿por qué dilatar estas importantes ratificaciones?

Añadió: "No quiero pensar que la ausencia de algunos diputados pueda estar atrasando a quienes queremos trabajar".

El pasado 9 de octubre, la Comisión canceló la discusión de los nombramientos de los procuradores.

El Presidente designó a Luis Gómez Rudy como procurador de la Nación y a Grettel Villalaz de Allen como procuradora de la Administración. Ambos deben pasar por el filtro de la Comisión de Credenciales para que sus designaciones lleguen al pleno, que decidirá si son avalados o no.

De estas dos designaciones, la de González Rudy ha sido la más polémica por ser del círculo cercano al presidente Mulino. Sin embargo, el mandatario ha dejado claro que no pondría a un "enemigo" en ese cargo, pero que el designado tiene claro que le va a servir al país y no a él.

Cabe recordar que tanto González Rudy como Villalaz de Allen se han reunido con los diputados de todas las bancadas legislativas en busca de lograr una aprobación unánime en el pleno legislativo.

¿Y, Arellano?

Por otro lado, Castañeda adelantó que, por ahora, no ha llegado a la Comisión la designación que hiciera hace siete días el presidente de Narciso Arellano Moreno como próximo magistrado del Tribunal Electoral en reemplazo de Eduardo Valdés Escoffery, cuyo periodo vence en diciembre próximo.

Sin embargo, a la Comisión de Credenciales no le corresponde ratificar al magistrado, pues su designación es directa por parte del Ejecutivo.

