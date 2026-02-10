Desalojo en Brisas del Golf: Municipio alega ocupación ilegal y comerciantes reclaman debido proceso

El Municipio de San Miguelito adelantó que, una vez concluido el desalojo, se contempla la creación de un parque recreativo para la comunidad de Brisas del Golf, un proyecto que, según las autoridades, deberá pasar por un proceso de licitación.

El Municipio de San Miguelito ejecutó este martes el desalojo de al menos 12 comercios que operaban desde hace varios años en el conocido Parque de Brisas del Golf, acción que ha generado malestar entre los comerciantes afectados.

Desde el lugar, se observó al personal de la Alcaldía de San Miguelito retirando estructuras, techos e instalaciones de los negocios, entre ellos food trucks, puestos de venta de comida, batidos, frutas y otros productos que funcionaban en el área.

Según explicó el municipio, el desalojo responde a que los comercios se encontraban ocupando de forma ilegal áreas de servidumbre, situación que, de acuerdo con la actual administración, fue permitida por administraciones anteriores. La Alcaldía señaló que la medida forma parte de un proceso para poner orden y recuperar espacios públicos.

No obstante, los comerciantes rechazan la acción y aseguran que el desalojo viola el debido proceso, ya que existe una demanda civil en curso y una apelación pendiente en el ámbito judicial relacionada con el uso del terreno.

Los afectados indicaron que, pese a que el Municipio sostiene haber realizado notificaciones desde el mes de diciembre, el proceso legal no ha concluido, por lo que consideran irregular que se haya procedido con el retiro forzoso de las estructuras.

Durante el operativo, se evidenció cómo varias instalaciones fueron desmontadas y demolidas con herramientas, mientras el panorama del parque cambiaba de forma progresiva, dejando áreas que anteriormente albergaban negocios completamente despejadas.

El Municipio de San Miguelito adelantó que, una vez concluido el desalojo, se contempla la creación de un parque recreativo para la comunidad de Brisas del Golf, un proyecto que, según las autoridades, deberá pasar por un proceso de licitación.

Por su parte, comerciantes manifestaron su intención de dialogar con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y con representantes legales del municipio, con el fin de revisar los procesos judiciales y exigir el respeto al debido proceso.

La información se mantiene en desarrollo, mientras se esperan declaraciones oficiales de todas las partes involucradas.

Información de Fabio Caballero