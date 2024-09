Desalojos en Tocumen: Tres puestos de venta demolidos por presuntos funcionarios municipales

Ciudad de Panamá, Panamá/Un sentimiento de malestar persiste entre los buhoneros de Tocumen debido a que, presuntamente, funcionarios del Municipio de Panamá demolieron varios de sus puestos en la madrugada de este miércoles.

Según la información proporcionada, los hechos ocurrieron entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada. Los buhoneros que se encontraban cuidando sus puestos, en donde identificaron a los responsables como funcionarios de la Alcaldía de Panamá, quienes llegaron con camiones.

Inicialmente, los funcionarios dijeron que solo realizarían labores de remodelación y retiro de escombros, pero procedieron a remover estructuras que, según expresaron, no estaban ocupadas. No obstante, los comerciantes aseguran que esto no era cierto.

"Me abrieron todo, dañaron una mesa y se llevaron una que recién había comprado. Lo que hicieron fue una injusticia", relató una de las afectadas.

En total, tres puestos de venta fueron demolidos en el área de Nuevo Tocumen, cerca de la última estación del metro. Los vendedores hicieron un llamado al alcalde de la ciudad, Mayer Mizrachi, expresando que su único deseo es trabajar y generar ingresos para subsistir.

Solicitaron que el alcalde se acerque a dialogar con ellos para encontrar una solución que les permita obtener cubículos donde continuar con sus labores.

Los afectados criticaron tanto la forma como la hora en que se realizó el operativo y aseguraron estar dispuestos a mejorar sus estructuras o incluso ser reubicados.

TVN Noticias acudió a la Junta Comunal de Tocumen, donde se informó que este tema no era de su competencia y que la representante se encontraba indispuesta. En el municipio capital tampoco se pudo obtener una versión oficial, ya que los responsables del tema no estaban disponibles.

Con información de Luis Alberto Jiménez