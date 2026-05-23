Desarticulan red de microtráfico en Coclé: 25 personas aprehendidas

Durante las diligencias, las autoridades lograron el decomiso de sustancias ilícitas listas para la venta al menudeo, dinero en efectivo y equipos tecnológicos que presuntamente guardan relación con la red investigada.

Penonomé, Coclé/Un total de 25 personas fueron aprehendidas durante una operación conjunta desarrollada en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, como parte de acciones dirigidas a combatir el microtráfico de drogas en el país.

El operativo fue ejecutado por unidades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, en el marco de una investigación por delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas, en su modalidad de posesión y comercialización de sustancias ilícitas.

Durante las diligencias, las autoridades lograron el decomiso de sustancias ilícitas listas para la venta al menudeo, dinero en efectivo y equipos tecnológicos que presuntamente guardan relación con la red investigada. Asimismo, se informó el desmantelamiento de un punto utilizado para el lanzamiento de drogas hacia un centro penal de la zona.

Las acciones operativas formaron parte de un despliegue estratégico orientado a desarticular estructuras dedicadas al microtráfico, que según las autoridades afectan la seguridad ciudadana y representan un riesgo directo para la juventud.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo sus operativos en conjunto con el Ministerio Público, con el objetivo de prevenir el consumo de drogas, combatir el delito en sus distintas modalidades y garantizar la sana convivencia en las comunidades del interior del país.